כתב המשטרה יוסי אלי, ששידר סרט על חטיפתה של הילדה היימנוט קסאו – טוען כי יש כיוון חקירה חדש שהמשטרה לא התעסקה בו

כתב המשטרה יוסי אלי שהתעסק לא מעט בפרשת הילדה הנעדרת היימנוט קסאו, מתייחס להוראת המפכ"ל להעביר את תיק החקירה של היימנוט ללהב 433.

בדבריו הוא כתב: "כמה הערות על תיק היימנוט: באיחור של שנה סוף סוף התיק עבר לחקירה של להב. ואיזה צירוף מקרים מעולה גם שיש להם כיוון חקירה ומוטיבציה להוריד אבק מהתיק הזה כשסיפור מזעזע של תקיפה או ניסיון חטיפה מתרחש כמה ימים אחרי העברת התיק בבאר שבע.

יש צו איסור פרסום על תיק באר שבע, אז לא אעלה את הסרטון שרץ, אבל בגדול החשוד , כנראה מכר של האבא, מגיע למקום ותוקף את הילדה ואז הילדה המבוהלת, שכבר כמה פעמים אמרה שהיא מפחדת ממנו. כפי שחשפנו בסרט ״היימנוט: תיק פתןח״, הייתה ילדה נוספת שהעידה על אנשים מפחידים שמסתובבים במרכז הקליטה.

עוד באותו נושא פרטים מצמררים חדשים על פרשת היימנוט 08:00 | חדשות סרוגים 6 2 😢

"‏כיוון חקירה חדש של עד שהמשטרה לא התייחסה אליו הוא יישובים בדרום, קרוב מאוד לבאר שבע! לקח להם חודש לבדוק את הכיוון. שמח שעכשיו אולי יתחילו לבדוק מחדש".

‏