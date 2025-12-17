מהודעת צה״ל עולה כי לא ננקטו צעדי הדחה או השעיה בעקבות מכתב הסירוב, וכי זימון למילואים נבחן לפי כשירות מבצעית ולכידות היחידה, בהתאם לשיקול דעת המפקדים וללא שינוי במדיניות

בדובר צה"ל מבהירים היום (רביעי) כי בניגוד לפרסומים, מפקד חיל האוויר לא הנחה להשיב לשירות את אנשי המילואים שחתמו על המכתב. מהודעת צה"ל עולה כי לא ננקטו צעדים של הדחה או השעיה כלפי משרתי מילואים בעקבות החתימה, וכי עמדה זו הוצגה גם בעבר, לרבות במסגרת תגובות שהועברו לבג״ץ.

בחיל האוויר מדגישים כי החלטות בדבר זימון לשירות מילואים היו ועודן מתקבלות בהתאם לפקודות הקיימות ועל פי שיקול דעתם של המפקדים. על פי ההבהרה, השיקולים המרכזיים הם כשירות מבצעית ולכידות היחידה, העומדים בראש סדרי העדיפויות.

עוד נמסר כי משרתי המילואים שחתמו על המכתב ישובצו לשירות, ככל שיידרש, בהתאם להחלטות מפקדיהם הישירים בלבד ועל פי הקריטריונים המקצועיים הנהוגים. בחיל האוויר מבהירים כי לא חל כל שינוי במדיניות בנושא.