הסיבה שבגללה בן גביר הדיח את מפקד מחוז ירושלים? על פי הנתונים קצב העלייה במספר העולים להר הבית, נמוך משמעותית מקצב הגידול בצווי ההרחקה

מאז כניסתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לתפקידו הורחבה העלייה היהודית להר הבית, שעות הביקור הוארכו ואופן התפילה השתנה כמעט לחלוטין. במקביל, נרשמה עלייה חדה במספר צווי ההרחקה שהוצאו ליהודים מהר הבית, בחתימתו של מפקד המחוז היוצא, אמיר ארזני, מהלך שעורר מתיחות חריפה בין השר לפיקוד מחוז ירושלים.

נתוני צווי ההרחקה מהר הבית: שנת 2022 – 63 צווי הרחקה מתוך כ-47,000 יהודים שעלו להר הבית, שנת 2023 – 130 צווי הרחקה מתוך כ-50,000 יהודים שעלו להר הבית, שנת 2024 – 126 צווי הרחקה מתוך כ-52,000 יהודים שעלו להר הבית, שנת 2025 (עד יוני) – 136 צווי הרחקה מתוך כ-58,000 יהודים שעלו להר הבית.

עוד באותו נושא ממשיכים לטפס: שיא כל הזמנים בעליית יהודים להר הבית 16:03 | שמחה רז 5 4 ❤️ 😢

כל הצווים הוצאו בחתימת מפקד מחוז ירושלים היוצא, ניצב אמיר ארזני. במקביל, נרשמת עלייה במספר היהודים העולים להר הבית: על פי נתוני המשטרה ומינהלת הר הבית, במהלך השנה האחרונה עלו כ־55 אלף יהודים עלייה של 10% מהשנה שעברה ושל 20% לעומת השנה שקדמה לה. עם זאת, קצב העלייה במספר העולים נמוך משמעותית מקצב הגידול בצווי ההרחקה.

בסביבת השר בן גביר אומרים כי מדיניות ההרחקות עמדה בניגוד לקו שהוביל השר בהר הבית, וכי זו אחת הסיבות לסיום תפקידו של מפקד המחוז היוצא. בקרוב ייכנס לתפקיד מפקד מחוז ירושלים החדש, ניצב אבשלום (אבשי) פלד, ואחד המבחנים הראשונים שלו יהיה מדיניות המשטרה בהר הבית.