אלי ציפורי התייחס להמשך עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו, וטען: "זו דרמה ענקית ומכה אנושה לתובעת יהודית תירוש"

אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו, התייחס היום (רביעי) ברדיו גלי ישראל לעדותו אמש. בדבריו הוא אמר: "זה דווקא טוב שיהודית תירוש והפרקליטות ממשיכים להתבזות והקרקס המביך הזה נחשף בפני עם ישראל.

לעצם העניין, זו מבחינתי דרמה ענקית כשהשופט עודד שחם שהוא בדרך כלל שקט ומודד את מילותיו, כשהוא אומר לתירוש אתמול: 'החקירה הנגדית שלך לא אפקטיבית' הוא למעשה אומר לה – את משחיתה את זמננו. זו מכה אנושה ליהודית תירוש".