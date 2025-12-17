אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו, התייחס היום (רביעי) ברדיו גלי ישראל לעדותו אמש. בדבריו הוא אמר: "זה דווקא טוב שיהודית תירוש והפרקליטות ממשיכים להתבזות והקרקס המביך הזה נחשף בפני עם ישראל.
לעצם העניין, זו מבחינתי דרמה ענקית כשהשופט עודד שחם שהוא בדרך כלל שקט ומודד את מילותיו, כשהוא אומר לתירוש אתמול: 'החקירה הנגדית שלך לא אפקטיבית' הוא למעשה אומר לה – את משחיתה את זמננו. זו מכה אנושה ליהודית תירוש".
לא רק השופט עודד שחם!- לאחר שנתניהו ת ק ף את תירוש, גם השופט ברעם נזף בה קשות ואמר לה " די, אי אפשר ככה יותר"!!המשפט...
לא רק השופט עודד שחם!- לאחר שנתניהו ת ק ף את תירוש, גם השופט ברעם נזף בה קשות ואמר לה " די, אי אפשר ככה יותר"!!המשפט שהתרסק עם ה"שוחד" שהשופטים עצמם ביטלו עוד בתחילתו!!המשך 09:36 17.12.2025
מה? שמעת איך ערערו את אמינות עד ההגנה אזולאי? ביבי בכלא בפנים סגור סגור לחמש שש שנים. אה.. פתאום עוד מלחמות.. בלתי נגמרות.. ולא עבור ביטחון ישראל אלא עבור ביטחון...
מה? שמעת איך ערערו את אמינות עד ההגנה אזולאי? ביבי בכלא בפנים סגור סגור לחמש שש שנים. אה.. פתאום עוד מלחמות.. בלתי נגמרות.. ולא עבור ביטחון ישראל אלא עבור ביטחון הביביהמשך 09:41 17.12.2025
אין דבר כזה "מכה אנושה" לחונטה. יספגו כל חבטה וימשיכו ללא הרף.09:45 17.12.2025
הדרמה תהיה כשיגיע להעיד יומיים רצוף. דרכו לכלא סלולה .09:51 17.12.2025
