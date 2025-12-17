ירון אברהם, התייחס להחלטה שלא לאפשר לעיתונאים לטוס ביחד עם רה"מ נתניהו בכנף ציון: "זו חרפה ומשהו כולל יותר בניסיון להדיר עיתונאים מטווח הראייה שלו"

הכתב המדיני של חדשות 12 ירון אברהם, התייחס היום (רביעי) בראיון ב103fm להחלטה שלא לאפשר לעיתונאים לטוס ביחד עם רה"מ נתניהו בכנף ציון: "העובדה שעיתונאים לא מורשים לעלות למטוס הזה, ולסקר את ביקורו של רה"מ מהרגע שעזב את הארץ, זו חרפה ומשהו כולל יותר בניסיון להדיר עיתונאים מטווח הראייה שלו".

בנוסף הוא התייחס לחשיפה שלו אמש, בו הוא טען כי משטרת ישראל פתחה באחרונה בחקירה שקשורה לאפי אזולאי, לשעבר אב הבית במשרד רה"מ, שהעיד לא מכבר למען נתניהו במשפטו.

בדיווח נטען כי החשד התעורר בעקבות דברים שאמר ניר חפץ בתכנית "אופירה ולוינסון" לפני מספר חודשים, ולפיו, אפי אזולאי קיבל טובות הנאה מחברה שסיפקה שירותי מחשוב לבלפור. המשטרה בודקת בין היתר מה עשה נתניהו עם המידע שהועבר אליו על ידי ראש מערך החירום והאבטחה במשרד רה"מ, אלון חליוה, לאחר שאזולאי נתפס והתוודה בפניו.

כעת אמר אברהם: "הוא נתפס והתוודה בשנת 2019 שלקח טובות הנאה מספק שנתן שירותי מחשוב לבלפור. הדברים הגיעו לפתחו של רה"מ נתניהו באותה עת – שלא הורה לבצע פעולה, סנקציה משמעתית או פלילית".