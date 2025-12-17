ילדים במרכז מתחסנים לשפעת בפערים של עד פי שלושה בהשוואה לילדים מאזור הצפון והדרום. זו הסיבה לכך

ילדים במרכז מתחסנים לשפעת בפערים של עד פי שלושה בהשוואה לילדים מאזור הצפון והדרום, כך דווח הבוקר (רביעי) בכאן רשת ב'.

על פי הנתונים, הפער בשיעור ההתחסנות לנגיף בבתי הספר בכיתות ב' עד ד' נובע מהפער במספר האחיות, כשביישובי המרכז ובחיפה יש פי שניים יותר אחיות מאשר ביישובי הדרום והצפון.

נזכיר כי אמש, בעקבות התפשטות מגפת השפעת, משרד הבריאות המליץ לאוכלוסיות בסיכון ולצוותים רפואיים לעטות מסיכות.

עוד באותו נושא 3 ילדים אשופזו במצב קשה ואנוש בעקבות סיבוכי שפעת וחצבת 14:30 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

במספרים כמעט כל ישראלי שישי מחוסן כנגד שפעת. יותר מ-1.5 מיליון מחוסנים, שהם 15.7 אחוזים מהאוכלוסייה. היקפי הגידול במתחסנים הם על מעל שני אחוזים בפחות מעשרה ימים. מדובר ביותר מארבעה אחוזים מה-24 בנובמבר, אז עמד אחוז המתחסנים על 11% בלבד. 50.1% מכלל בנות ובני 65 שנים ומעלה התחסנו לשפעת, זאת למול 55% שהתחסנו בעונת החורף 2023-2022.