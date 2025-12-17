חמישה חודשים אחרי שחתמו על עצומה לסיום המלחמה, הקצינים בחיל האוויר שהושעו ממילואים, יוחזרו לשירות אחרי העתירה לבג"ץ

חמישה חודשים אחרי שחתמו על עצומה לסיום המלחמה, הקצינים בחיל האוויר שהושעו משירות מילואים יוחזרו לשירות. כך על פי הפרסום היום (רביעי) ב-YNET. כך הודיע מפקד חיל האוויר תומר בר לבג"ץ והקצינים משכו את העתירה.

האלוף תומר בר הודיע לבג"ץ כי אין מניעה להשיבם לשירות לאחר שהמלחמה נגמרה. באוגוסט בצבא הסבירו לבית המשפט העליון, כי הקצינים ערבבו בין המרחב האזרחי למרחב הצבאי, ופגעו בלכידות ולכן הושעו.

חלק מהקצינים היו אמורים להשתתף במבצע "עם כלביא",אך לא נקראו לשירות בגלל מכתבם, הם עתרו לבג"ץ בדרישה להכריח את צה"ל לשנות את החלטתו.

במכתב שנשלח לבית המשפט באוגוסט נכתב: " "משרתי המילואים חתמו על המנשר כקבוצה, ממנו משתמע כי צה"ל מונע משיקולים פוליטיים בפעולותיו, וכל זאת תוך שימוש בזהותם הצבאית, קרי, בהיותם לוחמי צוות אוויר. בכך, נוצר קושי ומתח רב בשל הערבוב בין המרחב האזרחי למרחב הצבאי".

"השימוש במקרה זה בשעתו בשיוך הצבאי במסגרת הקריאה להפסקת הלחימה, תוך שלילת הלגיטימיות של הפעולה הצבאית באופן קבוצתי-קולקטיבי, ותוך כדי שהם עצמם נוטלים חלק בלחימה נגדה הם מוחים, עלול היה ליצור מראית עין של התארגנות צבאית ולפגוע באופיו הא-פוליטי של הצבא בלכידות המשרתים – ואף לפגוע באמון הציבור בצה"ל".