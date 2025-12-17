חמישה חודשים אחרי שחתמו על עצומה לסיום המלחמה, הקצינים בחיל האוויר שהושעו משירות מילואים יוחזרו לשירות. כך על פי הפרסום היום (רביעי) ב-YNET. כך הודיע מפקד חיל האוויר תומר בר לבג"ץ והקצינים משכו את העתירה.
האלוף תומר בר הודיע לבג"ץ כי אין מניעה להשיבם לשירות לאחר שהמלחמה נגמרה. באוגוסט בצבא הסבירו לבית המשפט העליון, כי הקצינים ערבבו בין המרחב האזרחי למרחב הצבאי, ופגעו בלכידות ולכן הושעו.
חלק מהקצינים היו אמורים להשתתף במבצע "עם כלביא",אך לא נקראו לשירות בגלל מכתבם, הם עתרו לבג"ץ בדרישה להכריח את צה"ל לשנות את החלטתו.
במכתב שנשלח לבית המשפט באוגוסט נכתב: " "משרתי המילואים חתמו על המנשר כקבוצה, ממנו משתמע כי צה"ל מונע משיקולים פוליטיים בפעולותיו, וכל זאת תוך שימוש בזהותם הצבאית, קרי, בהיותם לוחמי צוות אוויר. בכך, נוצר קושי ומתח רב בשל הערבוב בין המרחב האזרחי למרחב הצבאי".
"השימוש במקרה זה בשעתו בשיוך הצבאי במסגרת הקריאה להפסקת הלחימה, תוך שלילת הלגיטימיות של הפעולה הצבאית באופן קבוצתי-קולקטיבי, ותוך כדי שהם עצמם נוטלים חלק בלחימה נגדה הם מוחים, עלול היה ליצור מראית עין של התארגנות צבאית ולפגוע באופיו הא-פוליטי של הצבא בלכידות המשרתים – ואף לפגוע באמון הציבור בצה"ל".
אליהו
יש לנפות את אלו המתקבלים לקורס טייס ושאר היחידות המובחרות, רקע לאומי ועדיף שיהיו חובשי כיפות עם צביון דתי לאומיוכנ״ל לנפות משאר היחידות המובחרות לא מספיק נתונים08:31 17.12.2025
הדס
בתגובה ל: אליהו
למה כל כך הרבה? תקבע שמתקבלים רק מהמשפחה שלך08:51 17.12.2025
חלי
בושה לבגץ08:42 17.12.2025
שואלת
קיש יכול לחזור למילואים?08:42 17.12.2025
א
כצפוי, קציני קפלן פנו לבגץ כדי להכשיר את הפוליטיזציה בצבא!ובגץ היה מאשר בשמחה!!08:37 17.12.2025
נתנאל
לא מבין למה מחזירים בוגדים לשורותיו של צהל אני נלחמתי בחינם והם נלחמים בשכר של 50 אלף לטיסה פשוט בושה08:45 17.12.2025
א
מפקד חיל האוויר עושה לגיטימציה לפוליטיזציה של הצבא בידי קפלן!!כידוע, הצבא כפוף לחלוטין לדרג המדיני בראשות ראש הממשלה, ותפקידו הוא לבצע את הוראותיה כלשונן!08:40 17.12.2025
מיקי
להעיף מורדים וחתרנים לכל הרוחות תהה דרגתם אשר תהה. היא נמוכה ממדרגת מורד. הביתה. לתמיד. להעמיד לדין לפי חוק העונשין פרק ז'. אה שכחתי הפצמ"רית גם מהחונטה. אה שכחתי גם...
להעיף מורדים וחתרנים לכל הרוחות תהה דרגתם אשר תהה. היא נמוכה ממדרגת מורד. הביתה. לתמיד. להעמיד לדין לפי חוק העונשין פרק ז'. אה שכחתי הפצמ"רית גם מהחונטה. אה שכחתי גם הרועצת מהחונטה. בושה שמיהו נכנע להם ולא אומר בבג"ץ בגאון שהם אינם ראויים. מי ששתה קצת אלכוהול מועף מקוס טיים. וזה שממש מרד בעת מלחמה - כלום? אין יותר ערכים?המשך 08:44 17.12.2025
לוחם
אסור בשום פנים ואופן להחזיר אותם. אלה בוגדים . פעם בוגד תמיד בוגד. מה היה קורה לאנשים האלו אם היו מצליחים במרד? היו מתהדרים. אלה חלאות ששר הביטחון חייב לאסור...
אסור בשום פנים ואופן להחזיר אותם. אלה בוגדים . פעם בוגד תמיד בוגד. מה היה קורה לאנשים האלו אם היו מצליחים במרד? היו מתהדרים. אלה חלאות ששר הביטחון חייב לאסור את חזרתם. ד"א, למה מפקד ח"א עצמו עדיין לא הודח?המשך 09:56 17.12.2025
נתנאל
לא מבין למה מחזירים בוגדים לשורותיו של צהל אני נלחמתי בחינם והם נלחמים בשכר של 50 אלף לטיסה פשוט בושה08:45 17.12.2025
מיקי
להעיף מורדים וחתרנים לכל הרוחות תהה דרגתם אשר תהה. היא נמוכה ממדרגת מורד. הביתה. לתמיד. להעמיד לדין לפי חוק העונשין פרק ז'. אה שכחתי הפצמ"רית גם מהחונטה. אה שכחתי גם...
להעיף מורדים וחתרנים לכל הרוחות תהה דרגתם אשר תהה. היא נמוכה ממדרגת מורד. הביתה. לתמיד. להעמיד לדין לפי חוק העונשין פרק ז'. אה שכחתי הפצמ"רית גם מהחונטה. אה שכחתי גם הרועצת מהחונטה. בושה שמיהו נכנע להם ולא אומר בבג"ץ בגאון שהם אינם ראויים. מי ששתה קצת אלכוהול מועף מקוס טיים. וזה שממש מרד בעת מלחמה - כלום? אין יותר ערכים?המשך 08:44 17.12.2025
