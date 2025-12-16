מחשש לשיטפונות: המשטרה הודיעה כי החל מהלילה (שלישי) ב-22:00 כביש 40 לשני הכיוונים נחסם לתנועה – ממצפה רמון ועד צומת ציחור.
אמש משרד התחבורה הודיע על פריסת הסדר תנועה חדש בכביש 20 לכיוון צפון, כחלק מהמשך קידום פרויקט הנתיבים המהירים. החל מהיום בשעה 05:00, ולמשך כחודש וחצי, יצומצם זמנית הנתיב השמאלי (+3), המשמש כנתיב רב תפוסה, באזור מחלף וולפסון.
העבודות מהוות שלב נוסף בפרויקט הלאומי לנתיבים מהירים, הכולל סלילת נתיבי תחבורה ציבורית ושיתופית, הקמת מרכזי תחבורה בכניסות למטרופולין תל אביב והפעלת מערך שאטלים חינמי. הפרויקט מבוצע על ידי חברת נתיב לעיר, וצפוי להיפתח בשלבים במהלך השנה הקרובה כנתיב מהיר ומנוהל.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים