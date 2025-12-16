לוחם נפצע באורח קשה מירי בבסיס צבאי בצפון הארץ. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, שם נפטר מפצעיו, מצ"ח פתחו בחקירה

הודעת דובר צה"ל: "לוחם צה"ל נפצע באורח קשה במהלך היום כתוצאה מירי בבסיס צבאי בצפון הארץ. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים במהלכו נפטר מפצעיו. הודעה נמסרה למשפחתו. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית".

מוקדם יותר התקבל דיווח על אירוע ירי במרחב מחסום בית״ר שבחטיבת עציון. בהמשך נמסר מצה"ל: "בהמשך לדיווח על ירי במחסום בית"ר שבחטיבת עציון, כוח צה"ל זיהה רכב עם מסתננים אשר חצה את המחסום והאיץ לעבר הכוח שהגיב בירי לעברו, אין נפגעים. הרכב נמלט, המשך הטיפול הועבר למשטרת ישראל".