נתניהו בטקס מצטייני המוסד בבית הנשיא: "מול הדברים הדמיוניים שאתה דדי מביא לי כל הזמן – אני מעז לאשר, כי יש לי אמון מוחלט ביכולת שלכם"

הערב (שלישי) בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו העניקו נשיא המדינה, יצחק הרצוג וראש המוסד, דוד ברנע תעודות הצטיינות ל-12 עובדות ועובדי המוסד על תרומתם הייחודית ופעילותם יוצאת הדופן למען ביטחון ישראל. האירוע התקיים בבית הנשיא בירושלים.

אות ההצטיינות, המוענק זו השנה החמש עשרה, ניתן השנה לארבע נשים ושמונה גברים בהם לוחמים במדינות אויב, קציני גיוס והפעלת סוכנים, מפעילי עמיתים, נשות ואנשי מבצעים, לוחמי סייבר ומוקדי ידע משכמם ומעלה בתחומי המטה, הטכנולוגיה והמודיעין.

עוד באותו נושא מדמיון למציאות: אותות הצטיינות ל-12 אנשי מוסד. כל הסיפורים 20:20 | גיא עזרא 0 1 ❤️

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס: " ״אני רוצה קודם כל להודות לכם על חלקכם החשוב בניסים ובנפלאות, שאנחנו מחוללים בזמן הזה, להודות למשפחות שלכם, שנותנות את התמיכה, כי בלי התמיכה, בלי המשפחות, ששמעתי עכשיו עליהן – וגם טוב לשמוע – שלושה ילדים, ארבעה ילדים, לרוחב הגזרה יש גם שניים, אבל זו משפחה, ויש פה משפחה. זו משפחה מאוד מלוכדת, שתורמת תרומה עצומה לביטחון ישראל.

"אני רוצה להגיד לכם שאין אפשרות בחיי אומה, אולי גם בחיים בכלל, לנוח על זרי הדפנה. זה דבר זמני. המציאות משתנה במהירות עצומה. אנחנו, להערכתי, משתנים יותר מהר מהאויבים שלנו, אבל זה דבר שצריך להיות מוכח בעשייה. אני משוכנע, אני מאמין שיש בנו את היכולות הללו. אני מאמין שיש בכם את היכולות הללו. אני שירתי ביחידה, כשהייתי חייל, מפקד צוות, אני מאוד התרגזתי פעם על משה דיין, שהוא לא אישר איזה מבצע, מבצע מאוד קשה, שהיינו צריכים לצאת אליו, ובסוף עשינו אותו".

"ואז הם נתנו לי מין 'פלקסיגלס' כזה עם תמונה של חיילי היחידה ועם הסלוגן, עם המוטו, שיש שם, שגם כולנו שותפים לו, "המעז מנצח". ואז הם הוסיפו: "המעז מנצח כשהבוס מעז לאשר". אז אני רוצה להגיד לכם, שאני מול הדברים הדמיוניים, דדי, שאתה מביא – לא הבאת לי, מביא לי כל הזמן – אני מעז לאשר, כי יש לי אמון מוחלט ביכולת שלכם, בתעוזה שלכם, במחויבות שלכם, ואני מברך את עם ישראל, שיש לנו דור המכבים בני ימינו שמחוללים ניסים ונפלאות. תודה לכם, בהצלחה בהמשך".

הרצוג: "אתם ואתן הגיבורות והגיבורים שלנו"

נשיא המדינה, יצחק הרצוג: "המעמד הזה מהווה עבורי הזדמנות יוצאת דופן וחד פעמית לומר לכם תודה. בשמם של כל אזרחיות ואזרחי מדינת ישראל, אני מודה לכם על מסירות הנפש, ההקרבה, התעוזה, המקוריות, המקצועיות והמצוינות – ולומר לכם בצורה הברורה ביותר: גם בחג הגבורה, חג החנוכה, וגם בכל ימות השנה – אתם ואתן הגיבורות והגיבורים שלנו".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נתניהו בטקס מצטייני המוסד | וידאו: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ.

"תודה מיוחדת באמת, לך – ראש המוסד, דדי ברנע, ולכל הפיקוד של הארגון, על הובלה נחושה ומקצועית שנשענת על מערכת יחסים הדוקה ואפקטיבית עם הדרג המדיני המנחה, על ממלכתיות לעילא ולעילא ועל תחושת שליחות אמיתית. הטקס הזה הוא טקס המצטיינים האחרון שלך, דדי היקר, כאן בבית הנשיא. אני זוכר את ההתחייבות המוצהרת שלך – שלאיראן לא תהיה יכולת גרעינית – והנה – עמדת במילתך, ועמדת בשליחותך ההיסטורית, בין היתר בזכות רפורמה חשובה שהובלת במוסד".

"זו גם ההזדמנות לברך אותך – אלוף רומן גופמן – ולאחל לך הצלחה רבה עם הכרזת ראש הממשלה למנות אותך לראש המוסד הבא. אני ומיכל זוכרים היטב ובהתרגשות את פגישתנו בימים הראשונים של המלחמה – כשאתה שוכב פצוע בסורוקה, גופך מחורר מכדורים – ממש כך. זה היה רגע ששיקף היטב את אומץ ליבך, את הפטריוטיות, ואת תחושת השליחות שלך – בהגנת העם והמדינה".

"לצד האופטימיות, זה המקום לשוב ולהזכיר את האתגר העולמי, שגם המוסד מתמודד עימו – מלחמת החורמה נגד הטרור, ונגד הטרור האנטישמי בפרט. כפי שראינו ממש בימים אלה באוסטרליה, הוכיחה שוב, לצערנו, שלביתו הלאומי של העם היהודי יש תפקיד קיומי, וכך גם לכוחות הביטחון שלנו, בהם כמובן המוסד".

ראש המוסד על הפיגוע באוסטרליה: "רוחנו לא תישבר"

"ראש המוסד, דוד (דדי) ברנע התייחס ראש המוסד לתוכנית הגרעין של איראן ואמר: "למרות שמשטר האייתולות התעורר,ברגע אחד, לגלות שאיראן חשופה וחדורה כולה, איראן לא זנחה את שאיפתה להשמיד את מדינת ישראל. איראן סבורה שהיא תוכל לשטות שוב בעולם, לממש הסכם גרעין גרוע נוסף. לא נתנו ולא ניתן להסכם גרוע להתממש."

"מדינה אשר חרטה על דגלה את השמדת ישראל, הונתה את העולם בפיתוח נשק גרעיני והעשירה אורניום לרמות שאין שום הסבר מלבד מימוש רצונה בגרעין צבאי, זו מדינה שתפרוץ קדימה ברגע שיתאפשר לה. הרעיון להמשיך לפתח פצצת גרעין עדין מפעם בליבם. לנו אחריות לוודא שפרויקט הגרעין, אשר נפגע אנושות, בשיתוף פעולה הדוק עם האמריקאים, לא יופעל לעולם".

רוחנו לא תישבר

ראש המוסד הביע תנחומים למשפחות הנפגעים באוסטרליה: "רעיון הטרור הנפשע לפגוע באזרחים חפים מפשע היה ועודנו קיים בבסיס האסטרטגיה הביטחונית של המשטר האיראני הנוכחי. גם גורמים ג'יהדיסטים, דאעש ונוספים, גמרו אומר לפגוע בכל יהודי בעולם. ליבנו עם משפחות הנפגעים האוסטרלים. מטרת פיגועי הטרור הללו נועדה לשבור את רוחנו.

"רוחנו לא תישבר, נמשיך לחגוג את חגנו, ולחיות את חיינו בארץ ובעולם. אנחנו נמצא את המפגעים ושולחיהם האיראנים, וגם אלו הג'יהדיסטיים בכל מקום אליו יברחו ואיתם נבוא חשבון. הצדק ייעשה וייראה. הם יודעים זאת היטב. האור יגבר על החושך".

ברנע סיים: אתם שנים עשר המופלאים המצטיינים שנבחרו – מהטובים והטובות ביותר, המייצגים את כל קשת העשייה שלנו. אתם אלו שבשנתיים האחרונות לא ראיתם יום ולא לילה, לא ראיתם את המשפחות שלכם והייתם שקועים כל כולכם בהצלחתנו בשדה הקרב המוסדי: אתם חוד החנית שלנו מהאגפים המבצעיים שמסכנים את חייהם יום-יום, שעה-שעה. אני גאה בכם. כל עובדי ועובדות המוסד גאים בכם. אזרחי ישראל גאים בכם אפילו מבלי לדעת מי אתם ומדוע נבחרתם".