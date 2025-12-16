משטרת ישראל פתחה באחרונה בחקירה שקשורה לאפי אזולאי, לשעבר אב הבית במשרד רה"מ, שהעיד לא מכבר למען נתניהו במשפטו, כך דיווח כעת (שלישי) ירון אברהם בחדשות 12.
על פי הדיווח, החשד התעורר בעקבות דברים שאמר ניר חפץ בתכנית "אופירה ולוינסון" לפני מספר חודשים, ולפיו, אפי אזולאי קיבל טובות הנאה מחברה שסיפקה שירותי מחשוב לבלפור. המשטרה בודקת בין היתר מה עשה נתניהו עם המידע שהועבר אליו על ידי ראש מערך החירום והאבטחה במשרד רה"מ, אלון חליוה, לאחר שאזולאי נתפס והתוודה בפניו.
בשבועיים האחרונים נמסר לתת עדות פתוחה בפרשה מנכ"ל משרד רה"מ לשעבר יואב הורביץ (הוא אינו חשוד בדבר).
