הערב התקיים בבית הנשיא בירושלים טקס מרגש להענקת תעודות הצטיינות ל-12 עובדות ועובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. הנשיא יצחק הרצוג וראש המוסד דוד ברנע העניקו את האותות על תרומתם הייחודית ופעילותם יוצאת הדופן למען ביטחון ישראל.
האירוע התקיים במעמד ראש הממשלה וראשי מוסד לשעבר, והדגיש את הפסיפס האנושי המגוון המשרת בארגון. בין 12 המצטיינים, ארבע נשים ושמונה גברים, המייצגים את כלל תחומי העשייה המודיעינית והמבצעית.
אותות ההצטיינות הוענקו למגוון רחב של תפקידים חיוניים: אות הוענק ללוחם במדינת אויב שלקח חלק במבצעים מורכבים ופורצי דרך, שבזכותם הושג מודיעין ערכי ורגיש שסייע במערכה הרב-זירתית.
קצין גיוס והפעלת סוכנים זכה להכרה לאחר שגייס והפעיל סוכן שהביא 'מודיעין זהב' בליבת הסוד של מדינת אויב, תוך התמודדות עם אתגרים הפעלתיים מורכבים.
לוחם ותיק ומפקד קיבל תעודת הצטיינות על יכולת מנהיגות מעוררת השראה ותרומה ייחודית במבצעים מיוחדים. לצד שירותו במוסד, הוא גילה אומץ לב ונחישות בקרבות הקשים בעוטף עזה במהלך מתקפת שבעה באוקטובר.
במוקד הטקס עמד הפסיפס האנושי הייחודי: שלוש נשות מבצעים זכו להצטיינות על חלקן המשמעותי במימוש מבצעי סוכנים ברחבי הגלובוס. בין המצטיינות נכללת ילידת איראן, מסתערבת לשעבר בימ"מ, ועובדת נוספת המהווה דור שלישי למשרתים במוסד.
קצינת מודיעין ותיקה זכתה באות על שותפותה לאורך שנים בסיכול תשתיות טרור ופיגועים נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם.
בחזית הטכנולוגית, הוענקו תעודות לאנשי סייבר, דיגיטל וטכנולוגיה למבצעים, שהובילו ל"קפיצות דרך משמעותיות ביכולות המוסד" והיוו מעיין נובע של חדשנות ויצירתיות.
