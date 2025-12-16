ניסיון של יו״ר ועדת החוקה לאפשר דיבור רציף ליועץ המשפטי לכנסת הוביל לשורת קטיעות, חילופי עקיצות ועימות פומבי בינו לבין ח"כ טלי גוטליב

עימות חריג התפתח היום (שלישי) בוועדת החוקה בין יו"ר הוועדה ח״כ שמחה רוטמן לח"כ טלי גוטליב, לאחר שורה של קטיעות במהלך הדיון מצד גוטליב לאחר שראש הועדה רצה לתת את ראשות הדיבור לעו"ד גיל לימון, היועץ המשפטי לכנסת.

רוטמן פנה לגוטליב והבהיר כי לא יאפשר הפרעות ואמר: ״אני לא אאפשר קטיעות באמצע משפט״, ואף הזהיר כי אם הדבר יימשך ייאלץ לקרוא אותה לסדר. גוטליב השיבה בעקיצה אישית ואמרה: "למה רק אני מביא לך את הסעיף? מה אנחנו נשואים ולא ידעתי? מה, אתה בעלי?" ובהמשך הקשתה ושאלה: ״מה אתה רוצה ממני?"

בשלב זה גלש הדיון כאשר רוטמן העיר על ההתנהלות באולם ואמר: ״אני רוצה לתת לו לדבר ברצף, ואתם כותבים כאילו אתם מפצחים גרעינים״. רוטמן הוסיף כי אם יש צורך, אפשר גם להעביר פתקים, אך בעקבות הדברים השיבה גוטליב בקצרה: ״ אני באמת מפצחת גרעינים״