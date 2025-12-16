בעקבות הפיגוע הרצחני באוסטרליה, ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה בדרישה למדינות המערב: "כדאי שיקשיבו לאזהרות שלנו. אני דורש מהן פעולה – עכשיו"

בעקבות הפיגוע הרצחני באוסטרליה, ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום (שלישי) בדרישה למדינות המערב: "כדאי שיקשיבו לאזהרות שלנו. אני דורש מהן פעולה – עכשיו".

ההודעה המלאה: "אני דורש מממשלות המערב לעשות את מה שנדרש כדי להילחם באנטישמיות ולתת את הביטחון הדרוש ואת האבטחה הדרושה לקהילות היהודיות בעולם. וכדאי שיקשיבו לאזהרות שלנו. אני דורש מהן פעולה – עכשיו".

מוקדם יותר הערב ראש הממשלה בנימין נתניהו הדליק נר שלישי של חנוכה במשרד ראש הממשלה בירושלים, בטקס שבו השתתפו מ״מ מנכ״לית המשרד דרורית שטיינמץ, עובדות ועובדי המשרד ובני משפחותיהם. בדבריו בטקס אמר נתניהו כי חג החנוכה מקבל השנה משמעות מיוחדת, על רקע המצב הביטחוני והמלחמה המתמשכת. לדבריו, מדינת ישראל ממשיכה לפעול בזכות חיילי צה״ל, תוך מאבק מול גורמים עוינים, וציין את זכר הנופלים במלחמה.