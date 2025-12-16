מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ אל-חות׳י, שיגר היום (שלישי) איום נוסף על ישראל: "האויב הציוני ממשיך במתקפותיו על לבנון, ובפגיעה בסוריה, ובמזימותיו על כל האזור, כולל על תימן.
עמנו היקר במוכנות להתמודד עם כל מזימה שמכוונת נגדו מצד הכופרים והצבועים, בנוסף להמשך כל הפעילויות במסגרת הגיוס הכללי, והמאמץ המתמשך להתכונן היטב לסבב הבא של המאבק עם אויבי האסלאם והמוסלמים".
מוקדם יותר היום, במרכזה של כיכר פלסטין בטהראן, הוצב שלט ענק על תמונות של חייל צה"ל עליו המדבר על זירת המלחמה בלבנון, ומשגר איום לישראל.
במרכז הציור מופיע מסר חד וברור, בו כתוב: "תבוסה נוספת מחכה לכם בלבנון", ומסר נוסף בו נכתב: "לקראת המלחמה הבאה: נהריה, היכון". נזכיר כי איראן מנסה בכל דרך לשקם את יכולותיו של ארגון הטרור חיזבאללה שפועל בשירותיה בלבנון.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
מוטי הקרייתי
החות'ים מכורים ללעיסת עלי-גת והם עושים זאת מעל שלוש שעות ביום. ובלי זאת הם לא מסוגלים לתפקד כלוחמים. לכן במתקפה הבאה טייסנו צריכים להשמיד את מטעי הצמחים של עלי-הגת.20:16 16.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי הקרייתי
החות'ים מכורים ללעיסת עלי-גת והם עושים זאת מעל שלוש שעות ביום. ובלי זאת הם לא מסוגלים לתפקד כלוחמים. לכן במתקפה הבאה טייסנו צריכים להשמיד את מטעי הצמחים של עלי-הגת.20:16 16.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר