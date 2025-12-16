לאחר שאיראן שיגרה מוקדם יותר היום איום לישראל – כעת המורדים החות'ים מצטרפים גם הם ומשגרים איום נוסף: "נערכים לסבב הבא"

מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ אל-חות׳י, שיגר היום (שלישי) איום נוסף על ישראל: "האויב הציוני ממשיך במתקפותיו על לבנון, ובפגיעה בסוריה, ובמזימותיו על כל האזור, כולל על תימן.

עמנו היקר במוכנות להתמודד עם כל מזימה שמכוונת נגדו מצד הכופרים והצבועים, בנוסף להמשך כל הפעילויות במסגרת הגיוס הכללי, והמאמץ המתמשך להתכונן היטב לסבב הבא של המאבק עם אויבי האסלאם והמוסלמים".

מוקדם יותר היום, במרכזה של כיכר פלסטין בטהראן, הוצב שלט ענק על תמונות של חייל צה"ל עליו המדבר על זירת המלחמה בלבנון, ומשגר איום לישראל.

במרכז הציור מופיע מסר חד וברור, בו כתוב: "תבוסה נוספת מחכה לכם בלבנון", ומסר נוסף בו נכתב: "לקראת המלחמה הבאה: נהריה, היכון". נזכיר כי איראן מנסה בכל דרך לשקם את יכולותיו של ארגון הטרור חיזבאללה שפועל בשירותיה בלבנון.