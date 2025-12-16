ירי בוצע מרכב חולף לעבר חצר גן ילדים בעיר אשקלון בזמן שילדים שיחקו במקום, המשטרה פתחה בחקירה והחשוד כבן 18 נעצר

סרטון שהופץ ברשתות החברתיות הציג תיעוד של ירי מרובה אוויר לעבר חצר גן ילדים בעיר אשקלון. בעקבות האירוע, היום (שלישי) חשוד במעשה, צעיר בן 18 תושב העיר, עוכב לחקירה וכלי הירי נתפס.

אמש בשעות הצהריים התקבל דיווח במשטרה על צעיר שנסע ברכב סמוך לגן ילדים באשקלון וביצע ירי מרובה אוויר לעבר חצר הגן, בעת שילדים שיחקו במקום. לא דווח על נפגעים.

שוטרי תחנת אשקלון הגיעו למקום תוך דקות, אספו ממצאים וראיות ופתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע. מחקירה ראשונית עולה כי מדובר במעשה קונדס.

בהמשך, בעקבות פעילות של שוטרי מרחב לכיש ותחנת אשקלון, בסיוע מערך המצלמות העירוני, אותר החשוד ועוכב לחקירה בתחנה. כלי הירי ששימש לפי החשד לביצוע המעשה נתפס.