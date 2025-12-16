מפכ"ל המשטרה דני לוי המפכ"ל קיים סטטוס על חקירת היעלמות הילדה היימנוט קסאו בצפת, אשר בסיומו הנחה להעביר את החקירה ללהב 433

מפכ"ל המשטרה דני לוי המפכ"ל קיים היום (שלישי) סטטוס על חקירת היעלמות הילדה היימנוט קסאו בצפת, אשר בסיומו הנחה להעביר את החקירה ללהב 433. על פי דיווח בחדשות 12 אתמול נעשה ניסיון לחטוף ילדה מצפת בבאר-שבע, ולכן השינוי.

לפני כשבועיים פורסם 645 ימים חלפו מאז היעלמותה של הילדה היימנוט קסאו מצפת. תכנסה ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון מיוחד, ה־12 במספר מאז האירוע, במהלכו הוצגו עדכונים ודרישות להמשך טיפול במקרה. בדיון השתתפו בני משפחתה של היימנוט, חברי כנסת, נציגי משטרה וכן נציג יחידות החילוץ האזרחיות יכ"ל.

בני משפחתה האב, האם והאחות קראו בוועדה להגדיר את היימנוט כחטופה ולא כנעדרת שגרתית. בנוסף ביקשו להעביר את החקירה לטיפול שירות הביטחון הכללי וליזום קמפיין ציבורי להגברת מודעות. לדבריהם, שינוי הסיווג עשוי להרחיב את הכלים שעומדים לרשות הגופים החוקרים.