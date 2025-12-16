בחמאס אומרים כי הנהגת הארגון אינה פוסלת את מועמדותו של שליח האו״ם לשעבר ניקולאי מלדנוב לתפקיד יו״ר הגוף המדיני שמקודם במסגרת תוכנית טראמפ

מקורות בחמאס מסרו (שלישי) לעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" כי הנהגת הארגון אינה פוסלת את מינויו של שליח האו״ם לשעבר למזרח התיכון, ניקולאי מלדנוב, לתפקיד יו״ר "מועצת השלום", גוף מדיני חדש שמקודם במסגרת תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

לדברי המקורות, עד כה לא התקבל בידי הנהגת חמאס כל אישור רשמי למינויו של מלדנוב לתפקיד, אך שמו עולה במסגרת השיח המדיני שהתפתח לאחר סיום מעורבותו של טוני בלייר. בחמאס ציינו כי מלדנוב מוכר היטב להנהגת הארגון מתקופת כהונתו כשליח האו״ם למזרח התיכון.

עוד באותו נושא טראמפ: "קרובים יותר מאי פעם לשלום בין אוקראינה לרוסיה" 23:15 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עוד נמסר כי במהלך כהונתו קיים מלדנוב מגעים ופגישות רבות עם הנהגת חמאס, הן ברצועת עזה והן מחוצה לה, ושימש כמתווך בין הארגון לישראל, בעיקר בתקופת המצור על הרצועה ובמהלך אירועי "צעדת השיבה הגדולה" בשנים 2017 עד 2019. לדבריהם, הוא מכיר את עמדות ודרישות הארגון.

המקורות הדגישו כי חמאס אינה שוללת התנהלות מול מלדנוב, כל עוד זהותו ותפקידו יזכו להסכמה פלסטינית, ערבית, אסלאמית ובינלאומית, וככל שכל מהלך מדיני עתידי לא יפגע, לשיטתם, בזכויות הפלסטינים ולא ידיר אותם מהתהליך.

עוד ציינו המקורות כי בשלב זה אין שינוי רשמי בעמדות הארגון, וכי הדברים נבחנים על רקע מעקב אחר ההתפתחויות המדיניות בזירה האזורית והבינלאומית. לדבריהם, חמאס ממשיכה לפעול להרחבת קשריה ולבחון ערוצי התנהלות שונים בהתאם לנסיבות.