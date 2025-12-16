צה"ל הודיע כי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, החליט להרוס מספר מבנים במחנה הפליטים נור א-שמס לאחר שאותרו בו מטענים

צה"ל הודיע היום (שלישי) כי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, החליט להרוס מספר מבנים במחנה הפליטים נור א-שמס לאחר שאותרו בו מטענים.

מצה"ל נמסר כי המחנות בצפון השומרון מהווים מרכזי כובד לפעילות טרור מתוך ריכוזי אוכלוסייה. צה״ל ממשיך לפעול לעיצוב המרחב במטרה למנוע את התבססותם מחדש של המחבלים במחנות ובצפון השומרון בפרט.

עוד באותו נושא הושלם המבצע בצפון השומרון: 6 מחבלים חוסלו ועשרות נעצרו 14:28 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"גם שנה לאחר תחילת פעילות צה"ל במחנות, הכוחות ממשיכים לאתר תחמושת, אמצעי לחימה ומטעני חבלה אשר משמשים את התארגנויות הטרור במרחב, מסכנים את כוחות צה״ל ואת חופש פעולה המבצעי. במסגרת פעילות כוחות צה"ל בחודש האחרון, אותרו במחנות מטענים חדשים נוספים".

"בהתאם לכך, מוקדם יותר השבוע, עדכן המנהל האזרחי מספר מתושבי נור א-שמס כי בכוונת צה״ל להרוס מבנים במחנה. לתושבים ניתנת האפשרות לפנות את חפציהם. כמקובל, ההחלטה על הריסת המבנים התקבלה בכובד ראש, תוך צמצום היקף ההריסה למינימום הנדרש, ולאחר שנשקלו חלופות אחרות".