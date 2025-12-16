פיילוט חדש הושק: 30 בנות שירות לאומי ישובצו לראשונה בתפקידי מודיעין מפתח בשב"ס ובמשטרה. 15 תקנים מתוכם יהיו בשב"ס ו-15 במשטרה

פיילוט חדש הושק היום (שלישי): 30 בנות שירות לאומי ישובצו לראשונה בתפקידי מודיעין מפתח בשב"ס ובמשטרה. 15 תקנים מתוכם יהיו בשב"ס ו-15 במשטרה. הבנות יקבלו מדרשה פעמיים בשבוע כחלק מחובת השירות.

הפיילוט של חברת הכנסת לימור סון הר-מלך יחד עם מנהלות השדולה לאישה הדתית והחרדית ענת גופשטין למלכהלי בלוי חנוכה והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הפיילוט יאפשר שירות לאומי משמעותי לבנות, תוך שמירה מלאה על זהות, הלכה ומסגרת תורנית.

פרטי הפיילוט: 15 תקנים בשב"ס: יוקצו להקמה של מחלקת מודיעין חדשה לגמרי בתוך שירות בתי הסוהר – בנייה "מאפס" של יחידה שלא הייתה קיימת עד היום. יחידה זו צפויה להפוך למרכז מידע חיוני לכל המערך, ותפקידה יהיה קריטי. 15 תקנים במשטרה: יוקצו ליחידת "מצפן", יחידה מודיעינית מתקדמת שהוקמה בעקבות לקחי "שומר החומות". היחידה עוסקת בניתוח מידע וביצירת תמונת מודיעין עדכנית מהשטח, המשפיעה ישירות על ביטחון אזרחי ישראל.

לצד השירות בשב"ס: הבנות יקבלו מדרשה

הבנות שישתלבו בתכנית יעברו סינון מקצועי הדוק וישובצו לעשייה מודיעינית בלב גופי הביטחון, בתפקידים רגישים ובעלי השפעה ישירה על ביטחון המדינה. במקביל לשירות המשמעותי, הבנות יקבלו מדרשה פעמיים בשבוע כחלק מחובת השירות, לצד ליווי רגשי, קהילתי וערכי.

*השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר: "זהו יום חשוב לביטחון ישראל ולשילוב אוכלוסיות חדשות בעשייה הלאומית. אנחנו פותחים את שערי גופי הביטחון, המשטרה ושב״ס – בפני בנות השירות הלאומי, לא לתפקידים שוליים, אלא ללב העשייה המודיעינית, לתפקידים שמשפיעים ישירות על ביטחון המדינה. אני מברך את ח״כ לימור סון הר-מלך על היוזמה, ומתחייב להמשיך לקדם שילוב אמיתי של בנות השירות בתפקידים משמעותיים, תוך שמירה מלאה על הזהות והתורה. מי שרוצה לתרום – הדלת שלנו פתוחה. זו מהפכה של ממש."

סגנית יו"ר הכנסת חברת הכנסת לימור סון הר מלך, יו"ר השדולה למען האישה החרדית והדתית מדגישה: "אנו סוגרות היום פער היסטורי ומשיקות מסלול פורץ דרך לנערות השירות הלאומי בליבת המודיעין והביטחון של מדינת ישראל בנותינו מקבלות לראשונה את הכלים להשפעה ביטחונית בשב"ס ובמשטרה, תוך שמירה מלאה על ערכיהן התורנים. תודה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שנותן רוח גבית מהפכנית למהלך החשוב הזה".