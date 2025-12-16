פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מתייחסת להפגנה של תושבי קריית שמונה בעקבות מצבה הקשה של העיר, ועל סירובם להאישם את הממשלה במצב.
ברסלר כתבה: "עצוב שתושבי קריית שמונה מפחדים להאשים את הממשלה במצב העיר. עצוב שהם מפחדים שהאנשים שהם הצביעו להם יפעילו כנגדם מכונות רעל. עצוב שהם לא מבינים את הכח שלהם כאזרחים ובפרט כמצביעי הקואליציה. שהם מפחדים לפעול כמו החרדים. כמו החרד"לים".