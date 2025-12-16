פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מתייחסת להפגנה של תושבי קריית שמונה בעקבות מצבה הקשה של העיר, ועל סירובם להאישם את הממשלה במצב.
ברסלר כתבה: "עצוב שתושבי קריית שמונה מפחדים להאשים את הממשלה במצב העיר. עצוב שהם מפחדים שהאנשים שהם הצביעו להם יפעילו כנגדם מכונות רעל. עצוב שהם לא מבינים את הכח שלהם כאזרחים ובפרט כמצביעי הקואליציה. שהם מפחדים לפעול כמו החרדים. כמו החרד"לים".
דגבא
דגבא

כל המשתמש בסבלם של אנשים כדי לקדם אג'נדות פרטיות, הוא בזוי. כל מי שתמשמש במושג "מכונת הרעל" הוא באצמו מכונת הרעל, עם כל העוקבים שלו.18:53 16.12.2025
עמית מגל
בתגובה ל: דגבא
הפוסל במומו19:10 16.12.2025
את אחי אנוכי מבקש
הם רוצים למחות על חסר. על חסך. לבקש אור. הם לא רוצים לזרוע פרוד. פחד. שינאה. חושך. יש דרך לעשות דברים ושיקמה בחרה בדרך חשוכה ואפלה כדי להשיג את מבוקשה....
הם רוצים למחות על חסר. על חסך. לבקש אור. הם לא רוצים לזרוע פרוד. פחד. שינאה. חושך. יש דרך לעשות דברים ושיקמה בחרה בדרך חשוכה ואפלה כדי להשיג את מבוקשה. מאחלת לה להבריא ומהר.המשך 19:07 16.12.2025
שירי מנתניה
צודקת. כאשר מצביעים מוותרים על זכות הבחירה ומצביעים אוטומטית לליכוד, זה לא לטובתם. כל אזרח, חייב לשמור על זכות הבחירה שלו!!!19:03 16.12.2025
משה
פישששש... פרופסורית....... חחחח.... .19:22 16.12.2025
אמיר
הם משעממים את המלך סוף טוב לא יהיה20:00 16.12.2025
