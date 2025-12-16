ברסלר כתבה: "עצוב שתושבי קריית שמונה מפחדים להאשים את הממשלה במצב העיר. עצוב שהם מפחדים שהאנשים שהם הצביעו להם יפעילו כנגדם מכונות רעל. עצוב שהם לא מבינים את הכח שלהם כאזרחים ובפרט כמצביעי הקואליציה. שהם מפחדים לפעול כמו החרדים. כמו החרד"לים".