ריק ברבינג, לשעבר ראש מרחב איו"ש בשב"כ, חשף כי אחרי ה-7 באוקטובר, החוקים בארגון השתנו

ריק ברבינג, לשעבר ראש מרחב איו"ש בשב"כ, התראיין היום (שלישי) ב103fm ודיבר על דרכי הפעולה של מערכת הביטחון לסיכול טרור: "אנחנו צריכים לעצור ולפגוע בכל מי שמתכנן, או מעבר לכך, התחיל בפעולות קונקרטיות נגד ישראלים. אחרי ה-7 באוקטובר החוקים קצת השתנו, ואנחנו פועלים קצת בהסתר".

נזכיר כי מנכ"ל משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, תא"ל (במיל') ישי וקנין, שלח לאחרונה לשני בכירים לשעבר בשב"כ, הוראה להתייצבות לפגישת ביקורת והצגת המסמכים הרלוונטיים שברשותם.

לאחר מכן, השניים המשיכו לסרב להתייצב לבדיקה אצל מבקר המדינה, והוא הפנה אליהם אזהרה נוספת.