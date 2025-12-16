ראש הממשלה הדליק נר שלישי של חנוכה עם עובדי משרדו ובני משפחותיהם בירושלים, התייחס למלחמה, לנופלים ולפגיעות ביהודים מחוץ לישראל, והודה לעובדי המשרד על פעילותם בשנה האחרונה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הדליק הערב (שלישי) נר שלישי של חנוכה במשרד ראש הממשלה בירושלים, בטקס שבו השתתפו מ״מ מנכ״לית המשרד דרורית שטיינמץ, עובדות ועובדי המשרד ובני משפחותיהם.

בדבריו בטקס אמר נתניהו כי חג החנוכה מקבל השנה משמעות מיוחדת, על רקע המצב הביטחוני והמלחמה המתמשכת. לדבריו, מדינת ישראל ממשיכה לפעול בזכות חיילי צה״ל, תוך מאבק מול גורמים עוינים, וציין את זכר הנופלים במלחמה.

ראש הממשלה התייחס גם לפגיעות ביהודים מחוץ לישראל ואמר כי ישנם מקרים שבהם יהודים נפגעים בהיעדר ההגנה שמדינת ישראל מספקת לאזרחיה. עם זאת, הדגיש כי הרוח הלאומית נותרת איתנה וכי החברה הישראלית מלוכדת.

עוד אמר נתניהו כי ישראל פועלת להשבת אזרחיה וחייליה, והודה לעובדות ולעובדי משרד ראש הממשלה על פעילותם במהלך השנה האחרונה, תוך ציון האתגרים הצפויים גם בשנה הקרובה.

מ״מ מנכ״לית משרד ראש הממשלה, דרורית שטיינמץ, אמרה כי טקס הדלקת נרות חנוכה במעמד ראש הממשלה הוא מסורת שנתית במשרד. לדבריה, מדובר באירוע המשקף את רוח המשרד, שילוב של מקצועיות, שליחות וקהילה מחוברת.