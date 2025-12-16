לאחר שברשת האשימו את השר בן גביר כי התנאים שהציב למחבלים גורמים להם לרצות לעורר בעיות בכלא – נציבות בתי הכלא בהודעה חריגה

נציב שב"ס, קובי יעקובי, הזהיר היום (שלישי) בדיון בוועדה לביטחון לאומי מפני מחבלים שאיבדו את התקווה להשתחרר מהכלא ועלולים לייצר תסיסה בבתי הסוהר. "המחבלים שכלואים אצלנו עם יכולות מבצעיות, התקווה שהייתה להם להשתחרר הפכה לייאוש וזה אצלנו בבית. בתוך בתי הסוהר אנחנו בפתחו של אירוע", אמר יעקובי.

גונדר אביחי בן חמו הוסיף כי "נתפסו בשנה האחרונה שרטוטים של אגפי בתי הסוהר שהכינו האסירים".

כעת, לאחר שהתעוררה סערה בשעות האחרונות וטענה כי הדבר קרה בשל התנאים הקשים שהטיל על האסירים השר בן גביר, דוברות שירות בתי הסוהר מגיבה.

בהודעה נמסר: "בניגוד לפרשנויות שהופצו בכלי התקשורת, דבריו של נציב בתי הסוהר נאמרו על רקע תקוות האסירים הביטחוניים לעיסקת שחרור וללא קשר לתנאים בכלא, שהם לדעת כל גורמי הביטחון מועילים להרתעה. אין שום כוונה לשנות את תנאי האסירים הביטחוניים.

כפי שאמר הנציב בוועדה, שב"ס ערוך לכל תרחיש וכל ניסיון מצד המחבלים להרים את הראש ייענה ביד חזקה. מדיניות המשילות שמובילים השר לביטחון לאומי ונציב שב"ס, עובדת ואין שום כוונה לחזור אחורה".