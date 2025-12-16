יו״ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט סילק היום (שלישי) מוועדת חוץ וביטחון את חנניה בן שמעון, לוחם המילואים שניטרל מחבל בפיגוע ליד מעלה אדומים, אחרי שהאחרון דיבר אליו בצורה מזלזלת.
העימות בין השניים נסב סביב חוק הגיוס, שנידון בימים אלו בוועדה. לאחר שבן שמעון פנה לביסמוט ואמר לו כי הוא מפריע לו לדבר, יו"ר הוועדה הוציא אותו: "אתה לא מדבר אליי בטון שכזה, צא בבקשה. אתה תשנה את הטון, אני יושב ראש הוועדה, לא תדבר אליי ככה. צא בבקשה. עם כל הכבוד, ידברו אחרת בוועדות. לא הכל מותר".
מיכה
צודק מי שלא יודע לדבר בצורה נורמלית , ועם כבוד זכותו להוציא אותו עם כל הכבוד שהוא לא לוחם, ושיזכור לא רק הוא לוחם ,18:15 16.12.2025
רותם
רק ככה בלי סנטימנטים החוצה תלמד קודם לדבר.18:30 16.12.2025
יאיר5656
ביסמוט איש יקר ההוצאה מיותר.18:17 16.12.2025
מיכה
