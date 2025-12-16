עימות פרץ היום במהלך דיון על חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון. יו"ר הוועדה ביסמוט סילק מהדיון את חנניה בן שמעון, לוחם מילואים שדיבר אליו בטון תקיף. צפו

יו״ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט סילק היום (שלישי) מוועדת חוץ וביטחון את חנניה בן שמעון, לוחם המילואים שניטרל מחבל בפיגוע ליד מעלה אדומים, אחרי שהאחרון דיבר אליו בצורה מזלזלת.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מתוך ערוץ הכנסת

העימות בין השניים נסב סביב חוק הגיוס, שנידון בימים אלו בוועדה. לאחר שבן שמעון פנה לביסמוט ואמר לו כי הוא מפריע לו לדבר, יו"ר הוועדה הוציא אותו: "אתה לא מדבר אליי בטון שכזה, צא בבקשה. אתה תשנה את הטון, אני יושב ראש הוועדה, לא תדבר אליי ככה. צא בבקשה. עם כל הכבוד, ידברו אחרת בוועדות. לא הכל מותר".