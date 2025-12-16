הפרקליטות הצבאית הודיעה על סגירת תיק החקירה בפרשה שבה נהרג רב־סרן (מיל') זאב חנוך (ז'אבו) ארליך ז"ל במהלך פעילות בדרום לבנון, לאחר שנקבע כי אין תשתית להעמדה לדין פלילי, לצד המלצה לנקיטת צעדים פיקודיים

הפרקליטות הצבאית הודיעה היום (שלישי) כי סגרה את תיק החקירה נגד אלוף־משנה (מיל') יואב ירום, ששירת כראש מטה חטיבת גולני במילואים, בעקבות האירוע שבו נפלו סמל גור קהתי ז"ל ורב־סרן (מיל') זאב חנוך (ז'אבו) ארליך ז"ל בדרום לבנון. ההחלטה התקבלה לאחר שימוע, וללא נקיטת צעדים פליליים, לצד המלצה לנקיטת צעדים פיקודיים.

גם תיק החקירה נגד מעורב נוסף באירוע, שנחקר באזהרה, נסגר ללא הליכים פליליים. משפחות הנופלים עודכנו בהחלטת הפרקליטות.

האירוע התרחש בחודש נובמבר 2024, לאחר נפילתו של לוחם חטיבת גולני סמל אורי ניסנוביץ ז"ל בקרב עם מחבלי חיזבאללה סמוך לכפר שמע בדרום לבנון. בעקבות נפילתו החליט מפקד החטיבה לקיים תחקור מבצעי בזירת הקרב. התחקור אושר ונקבע למועד מאוחר יותר, אך הוקדם לאחר שאל״מ (מיל') ירום הצטרף למשימה.

לסיור הצטרף גם רב־סרן (מיל') זאב חנוך (ז'אבו) ארליך ז"ל, מומחה לניתוח שטח וארכיאולוגיה, שהצטרפותו בוצעה ביוזמתו של ירום. במהלך הסיור במסגד ובמתחם סמוך לו, מחוץ למבצר היסטורי באזור, הותקל הכוח בשני מחבלים מארגון חיזבאללה. באירוע נהרגו סמל גור קהתי ז"ל, חובש קרבי שנחלץ לעזרת מפקדו, ורב־סרן (מיל') ארליך ז"ל. מפקד הכוח ואל״מ (מיל') ירום נפצעו.

במהלך החקירה עלה כי רב־סרן (מיל') ארליך ז"ל לא היה בשירות מילואים פעיל בעת הכניסה לדרום לבנון ולא חויל בהתאם לפקודות, עובדה שהובילה לפתיחת חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת.

לאחר בחינת כלל הממצאים, העדויות והחומרים שהוצגו, קבעה הפרקליטות הצבאית כי לא נמצאה תשתית מספקת להעמדה לדין פלילי. עם זאת, נוכח נסיבות הצטרפותו של ארליך ז"ל לשטח הלחימה והשתלשלות האירועים, הומלץ על נקיטת צעדים פיקודיים נגד אל״מ (מיל') יואב ירום.

מעו״ד רן כהן רוכברגר, המלווה את משפחתו השכולה של גור קהתי ז"ל נמסר בתגובה: "המשפחה השכולה קיבלה בתדהמה, בתסכול ובכאב את ההודעה של הפרקליטות הצבאית.ההמתנה הממושכת בציפיה לכך שהצדק ייעשה – נכזבה. המשפחה לא מצליחה להבין כיצד רק לפני חודשיים הפרקליטות הצבאית הודיעה על הכוונה להגיש כתב אישום נגד ירום בפשע של המתה בקלות דעת – והיום ההחלטה התהפכה.

דבר לא יחזיר למשפחה את גור ז״ל אך המעט שמתחייב הוא שהאחראים לאסון ייתנו את הדין על פשעם. המשפחה תחליט כיצד לפעול בעניין, גם בהתחשב בכך שההודעה נמסרה יום אחד בלבד לפני פקיעת התחולה של חוק השיפוט הצבאי על החשוד.