תושבי שוהם והיישובים הסמוכים מתמודדים עם משבר סביבתי ובריאותי חמור, על רקע התרעה חריגה של משרד הבריאות מפני זיהום אוויר. משרד הבריאות פרסם אתמול (שני) אזהרה מיוחדת לתושבי שכונת הדרים בעקבות עלייה חריגה בריכוזי הבנזן – מזהם מסוכן הנחשב מסרטן – שזוהתה בתחנת הניטור באזור.
ההנחיות שהועברו לתושבים דחופות וכוללות: סגירת חלונות, הימנעות מפעילות גופנית ממושכת בחוץ והימנעות משהייה מחוץ לבית. הדבר נכון במיוחד עבור ילדים, נשים בהיריון, מבוגרים וחולים. כמו כן, מוסדות החינוך הונחו להגביל את הפעילות מחוץ למבנים.
תושבי האזור מספרים על מציאות בלתי נסבלת כבר חודשים ארוכים, המיוחסת בעיקר לשרפת פסולת פיראטית המתרחשת בשטחים סמוכים.
בשיחה לאתר 'מאקו', תושבת המקום תיארה את המצב: "איכות החיים נהרסה לחלוטין. זה שורף בגרון, מרגישים את זה תוך שניות". לדבריה, גם בתוך הבית מורגשת צריבה בעיניים, והם נאלצים "להסתגר בבתים משעות אחר הצהריים" בשל עשן חונק וסמיך. היא הדגישה כי נתוני הניטור מצביעים על חריגות "בעשרות אחוזים מהתקן".
מטה המאבק נגד טרור השרפות הצביע על כך שהבעיה אינה נקודתית אלא מערכתית, ודורשת טיפול מיידי ורב-שכבתי מצד הרשויות. לטענתם, יש צורך באכיפה נחושה הכוללת מעצר מעורבים ועצירת משאיות הפסולת הישראליות המנצלות את המעבר לשטחי יו"ש.
חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין ויו"ר השלטון המקומי, הצהיר כי התופעה אינה מוגבלת רק לשוהם, אלא משפיעה על מגוון יישובים לאורך קו התפר. הוא הודיע כי בימים הקרובים יתקיימו פגישות דחופות עם שר הביטחון ושר האוצר יחד עם ראשי הרשויות, בניסיון למצוא פתרון שיטפל בכיבוי המשרפות ובפינוי הפסולת.
פרופ' חגי לוין מאיגוד רופאי בריאות הציבור הצטרף לקריאה, והדגיש כי מדובר בהזנחה של בריאות הציבור שפוגעת ביכולתה של המדינה להגן על אזרחיה.
שמד
שמד

מדינה מטומטת צריך להפציץ את מחבלי החמאס ביו"ש ולהשמיד את המשרפות שלהם על יושביהם17:25 16.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמד
שמד

מדינה מטומטת צריך להפציץ את מחבלי החמאס ביו"ש ולהשמיד את המשרפות שלהם על יושביהם17:25 16.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר