האכזריות של חמאס לא יודעת גבול: חמזה אל-מסרי, שמנהל ערוץ טלגרם שמתנגד לחמאס, פרסם תיעוד קשה לצפייה בו נראה מתנגד לחמאס אחרי שעבר התעללות קשה

חמזה אל-מסרי, מנהל ערוץ טלגרם שמתנגד לחמאס, העלה היום (שלישי) תיעוד שמראה כיצד חמאס מתעלל בחברי חמולת אל-מג'איידה היריבה. בתמונה נראה מוחמד אל-מג'איידה, כשידיו ורגליו שבורות. על פי אל-מסרי, ששוחח עם בני משפחתו של מוחמד, מעשי ההתעללות מתרחשים ב"משחטה של חמאס" ממערב לח'אן יונס – בה מתעללים ומוציאים להורג מתנגדים של ארגון הטרור.

על פי הדיווח בכאן 11, לאחר הפסקת האש, הגיע חמאס להסדר עם החמולה. ‏כחלק מההסכם, משפחת אל-מג'איידה נאלצה להסגיר כ-100 גברים, תחת הבטחה שארגון הטרור לא יפגע בהם. במקום זה, אלו שיצאו מתאי המעצר של חמאס סיפרו כי עברו התעללות ועינויים מחרידים.

על פי העדויות, העינויים כללו עקירת ציפורניים ופגיעה גופנית ונפשית חמורה,