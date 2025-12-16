מזג אוויר ימשיך להיות חורפי בימים הקרובים. גשם יירד לפרקים וקיים חשש לשטפונות. שלג יירד בחרמון ותשרור קרה במקומות המועדים.
יום רביעי: קר מהרגיל לעונה. יוסיף לרדת גשם לפרקים בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. בבוקר ירד שלג בחרמון. משעות הצהריים הגשם יתמעט ויפסק. בלילה צפויה קרה במקומות המועדים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
יום חמישי: לאחר בוקר קר, ייעשה נאה עם עליה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בלילה תתכן קרה בצפון הגולן ועמקי הצפון.
יום שישי: מעונן חלקית, עם עליה קלה נוספת בטמפרטורות.
יום שבת: מעונן חלקית, וללא שינוי ניכר.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים