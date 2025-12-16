מזג אוויר ימשיך להיות חורפי בימים הקרובים. גשם יירד לפרקים וקיים חשש לשטפונות. שלג יירד בחרמון ותשרור קרה במקומות המועדים.

יום רביעי: קר מהרגיל לעונה. יוסיף לרדת גשם לפרקים בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, וקיים ‏חשש לשיטפונות בנחלי ‏הדרום והמזרח. בבוקר ירד שלג בחרמון. משעות הצהריים הגשם ‏יתמעט ויפסק. בלילה צפויה קרה ‏במקומות המועדים.‏

זרימה בנחל חרוד (צילום: עמי דורפמן / רשות הטבע והגנים)

יום חמישי: לאחר בוקר קר, ייעשה נאה עם עליה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.‏ בלילה תתכן קרה בצפון הגולן ועמקי הצפון.‏

יום שישי: מעונן חלקית, עם עליה קלה נוספת בטמפרטורות.

יום שבת: מעונן חלקית, וללא שינוי ניכר.