"מי אתה חתיכת אפס?": פאנל כיפת ברזל עסק בסערת ברקוביץ', הפיגוע באוסטרליה והקמפיין בבית המשפט | צפו

בתוכנית נוספת של "כיפות ברזל", עוסק הפאנל בפיגוע הקשה בסידני, מתעמת סביב דבריו של אייל ברקוביץ' נגד החטוף איתן מור שחזר מהשבי, ודן בשאלה האם נתניהו מנצל את בית המשפט לקמפיין בחירות. צפו בתוכנית המלאה.

בתוכנית, אירח המגיש נתנאל איזק פאנל מיוחד לחג החנוכה בהשתתפות: ישי כהן (פרשן 'כיכר השבת'), אבי וידרמן (יועץ אסטרטגי), צחי דיקשטיין (לשעבר משנה למנכ"ל משרד החוץ) והדר בן חמו (יוצרת ויזמית בעולם התרבות).

התוכנית נפתחה בדיון כואב על הפיגוע הקשה שאירע בחוף בונדי בסידני, אוסטרליה, בזמן הדלקת נרות חנוכה, בו נרצחו 15 בני אדם. צחי דיקשטיין התייחס לכתובת שהייתה על הקיר: "אנחנו שנתיים בזירה מדממת… גורמי הביטחון הרשמיים של מדינת ישראל העבירו אזהרות חוזרות ונשנות ספציפית לממשלת אוסטרליה שהאירוע הולך וקרב… הם בחרו שלא לעשות כנראה צעדים אקוטיים כלפי הגורמים המסיתים".

ישי כהן ביקש להדגיש זווית נוספת ומצמררת, תוך השוואה בין הקהילה באוסטרליה לחטופים בעזה: "חבר שלי מחב"ד שגר שם והיה בפיגוע… אמר לי: ישי, ביום חמישי האחרון, שלושה ימים לפני הפיגוע, פורסם תיעוד של ששת החטופים מדליקים נרות במנהרות חמאס. אם הם בתוך המנהרות שם, בקושי מדליקים נרות ומתפללים להשם – מי אנחנו שלא נעשה את זה?".

סערת אייל ברקוביץ': "איך אתה יושב באולפן הממוזג ושופט?"

הדיון באולפן התלהט סביב התבטאותו של כדורגלן העבר ומגיש הטלוויזיה אייל ברקוביץ', שתקף את החטוף שחזר מהשבי, איתי רגב, וכינה את דבריו נגד המחאות כ"חוצפה".

ישי כהן הגיב בחריפות יוצאת דופן לדברים: "איך אתה יושב באולפן הממוזג ושופט צעיר שישב שנתיים ימים במנהרות חמאס? יצא משם, מי אתה שתיתן לו ציונים? תגיד לו חוצפן לא חוצפן?… מי אתה בכלל, חתיכת אפס". כהן הוסיף וטען כי קיים סטנדרט כפול ביחס לביקורת כלפי חטופים, כתלות בשיוך הפוליטי שלהם או של משפחותיהם.

מנגד, אבי וידרמן טען כי מדובר באמירה "אומללה וטיפשית" אך שהעיסוק בה מיותר ומשרת את הרצון של ברקוביץ' בכותרות: "זה לא יוסיף כבוד לא לאוניברסיטה העברית ולא לנשיא הרצוג… זה פשוט דיון מיותר בעיניי". הדר בן

חמו הוסיפה כי הבעיה היא הגיבוי שברקוביץ' מקבל: "אני נדהמת כמה אנשים מעריצים אותו ואומרים לו כל הכבוד שאמרת את האמת… צריך להגיד די, בזה אנחנו לא נוגעים… צריך להיות ממש בבחינת 'וידום אהרון' ולדעת לשתוק".

נתניהו בבית המשפט: ניהול מדינה או קמפיין?

נושא נוסף שעלה על שולחן הדיונים הוא הגעתו של יו"ר הפרלמנט של פרגוואי לפגישה עם נתניהו בתוך אולם בית המשפט.

וידרמן קבע נחרצות: "שתי מילים – שנת בחירות. זה כל האירוע… ברור שנתניהו מנצל את זה להראות לתומכים שלו 'תראו אני צריך לפגוש יושב ראש פרלמנט, איפה הם לוקחים אותי? לאולם בית משפט'". הוא הוסיף ביקורת על תפקוד ראש הממשלה במקביל למשפט: "בסוף אי אפשר לנהל את המדינה במקביל לניהול משפט, זה הוכחה, זה עובדה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים".

הדר בן חמו חיזקה את תחושת הבלבול: "זה הרגיש לי… בלבול בין פוליטיקה למשפט, בין המון מערכות… המדינה מפסידה מכל כיוון באירועים האלה".

האוניברסיטה העברית נגד הנשיא הרצוג

בפינת "הטוב, הרע והמיותר", דנו חברי הפאנל באיום של האוניברסיטה העברית לשלול תואר דוקטור לשם כבוד מהנשיא הרצוג אם ישקול חנינה לנתניהו. הקונצנזוס בפאנל היה שמדובר במהלך "רע" או "מיותר".

ישי כהן: "רע מאוד. אני מקווה מאוד… שגם אם יגידו לו 'אנחנו רוצים להעניק לך', שיגיד להם 'לא תודה, מי אתם בכלל?'… מהלכים עליו אימים כדי שלא יעז לדון ברצינות בתיק הזה… כשכל המדינה, רוב ככל המדינה, תומכת בחנינה". צחי דיקשטיין הוסיף כי האוניברסיטה העברית מובילה חרמות גם כלפי אוניברסיטת אריאל ולכן המהלך אינו מפתיע: "זה שיש חרמות באירופה אנחנו רגילים, אבל יש חרם אקדמי שגם ראשי האוניברסיטה העברית שותפים בו".

ועדת החקירה שלא קמה

לסיום החלק המדיני, התייחס הפאנל לדיווח של אבישי גרינצייג על כך שוועדת השרים לבחינת הקמת ועדת חקירה למחדל ה-7 באוקטובר לא התכנסה ולו פעם אחת.

דיקשטיין הזהיר: "כל יום שלא מוקמת פה ועדת חקירה… אין מסקנות, אין הפקת לקחים, אין שום מניעה שהמחדלים האלה וביטחונה של מדינת ישראל יופקר מחר בבוקר". ישי כהן הסכים כי נתניהו "מורח את הזמן" אך הביע ספק

לגבי זהות הממנים של הוועדה: "הוא רוצה את הוועדה שהוא רוצה… אני כן חושב שצריכה לקום פה ועדה עם סמכויות… האם מי שיקים את הוועדה הזו וימנה אותה הוא השופט יצחק עמית? אני חושב שלא".

צל"ש או טר"ש?

בסיום התוכנית העניקו חברי הפאנל צל"שים וטר"שים שבועיים:

אבי וידרמן: טר"ש לבנימין נתניהו על "ניהול המלחמה… שילמנו מחירים פסיכיים של שנה שלמה של לחימה מיותרת ועכשיו אנחנו גם צריכים לשלם על מה שהרסנו".

צחי דיקשטיין: טר"ש לראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי שהתעלם מהאזהרות, וצל"ש לאחמד, בעל חנות הפירות שהסתער על המחבל בפיגוע: "היצר האנושי הפשוט של חמלה ולהיות בן אדם לפני הכל".

ישי כהן: צל"ש ענק לשליחי חב"ד בעולם: "הם מסכנים את חייהם… אחרי הפיגוע הייתה מחשבה אולי להצניע, והייתה החלטה לא רק שלא נצניע אלא נפיץ את האור הרבה יותר".

הדר בן חמו: צל"ש ליהודי שהתראיין לאחר הפיגוע באוסטרליה כשהוא מלא בדם: "זאת ההסברה הכי טובה שיכולה להיות לנו… הגיע הזמן שנזעזע".

נתנאל איזק: צל"ש לעדי יונה, שחקן בית"ר ירושלים, על שער הניצחון בטדי בדקה ה-94.