המפכ"ל דני לוי בהשתלחות חריגה נגד ח"כ סימון דוידסון מיש עתיד, שפרסם תמונה של עצמו עם חולצה שהמשטרה אסרה על אוהדי הפועל תל אביב להופיע איתה

ח״כ סימון דוידסון מיש עתיד, פרסם היום (שלישי) תמונה עם חולצה שהמשטרה אסרה על אוהדי הפועל תל אביב להופיע איתה במשחקים, ובתגובה מפכ"ל המשטרה דני לוי תקף אותו.

בצירוף לתמונה כתב דוידסון בשיתוף עם יש עתיד: "אתייצב בשבת בבלומפילד לצד האוהדים עם החולצה שהמשטרה אסרה". עוד הם הוסיפו: "אחרי שאוהדי הפועל ת״א בכדורגל נעצרו בגלל חולצות מחאה שלבשו – בזמן שאוהדי בית״ר הניפו דגלי כהנא חי ולא נעצרו,

ח״כ דוידסון הודיע שיגיע עם החולצה למשחק הקרוב של הקבוצה כדי לעמוד על חופש הביטוי: ״במדינה דמוקרטית אין אכיפה סלקטיבית. לא ייתכן ששר משטרה כושל וגזען יעניש קבוצה אחת ויעצום עיניים מול אחרת".

בתגובה, מסביבת המפכ"ל פורסם: "המפכ״ל מביע שאט נפש מהעובדה שחבר כנסת מרשה לעצמו ללבוש חולצה שבה מכונים כ״חלאות אדם״ אנשי ארגון המונה כ-32 אלף שוטרים וכ-40 אלף מתנדבים, הפועלים לילות כימים למען ביטחון אזרחי ישראל. ההנחיה האוסרת כניסה למגרשי כדורגל עם החולצות היא הנחיה מקצועית, נטולת הקשר פוליטי, ואינה קשורה לקבוצה כזו או אחרת".