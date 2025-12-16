הרב אברהם סתיו התייחס לדיווח כי הישיבה התיכונית בה למד מוגדרת בחוק הגיוס כמוסד חרדי. היום (שלישי) כתב הרב סתיו: "אדם קם בבוקר ומגלה שהוא חרדי". הוא שיתף את הציוץ של יאיר וילגר מפורום המילאומינקים שטען שישיבת דרכי נועם בה למד הרב סתיו מוגדרת כמוסד חרדי בחוק.
ויגלר כתב: "אתם מכירים אותם ככתב של ידיעות אחרונות או רב ציוני דתי, שניהם אחרי מאות ימי מילואים. החוק מכיר אותם כחרדים והם אפילו יכנסו ליעדי הגיוס. מעולם לא היו חרדיים, הם פשוט בוגרים של אותה ישיבה תיכונית שהחוק מכיר כחרדית. הבלוף של חוק הגיוס נמצא בפרטים. היום ביסמוט יגיד היסטורי ואפילו יביא חבר שיציג שהסרבנים מחריבים את המדינה. אבל יפעל שמאות בוגרי ציונות דתית יספרו, העיקר שאף חרדי לא יבוא".
בשבוע שעבר פורסם כי במלאת שלוש שנים להקמת ממשלת נתניהו הנוכחית, ערך מכון סופר דאטה עבור אתר סרוגים סקר עומק מקיף בקרב הציבור הסרוג במטרה לבחון את מידת שביעות הרצון והתמיכה של הציבור בקואליציה.
