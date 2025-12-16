ראש עיריית ניו יורק הנכנס זוהראן ממדאני שוקל למנות ליועץ המשפטי הראשי את רמזי קאסם, פרופסור למשפטים שהגן בעבר על פעיל אל קאעידה והוביל פעילות ומחאות אנטי־ישראליות.

ראש עיריית ניו יורק הנכנס, זוהראן ממדאני, ממשיך לקרוץ לעבר גורמים איסלאמים וקיצוניים מובילים. על פי שורה של דיווחי מקורבים לממדאני, ראש העיר המיועד מתכנן למנות לתפקיד המשפטי המוביל בעיריית ניו יורק פרופסור למשפטים שהוביל מחאות אנטי-ישראליות והגן משפטית על מחבלי אל קאעידה.

רמזי קאסם, פרופסור למשפטים באוניברסיטת סיטי של ניו יורק (CUNY) וחבר בצוות המעבר של ממדאני בתחום המשפטי, נחשב למועמד הבכיר לתפקיד היועץ המשפטי הראשי בלשכת ראש העיר. תפקיד בעל השפעה מכרעת על מדיניות העיר, התנהלותה המשפטית והמאבקים החוקתיים שהיא מנהלת מול המדינה והממשל הפדרלי.

קאסם, בן 47, היה בין עורכי הדין שייצגו את מחמוד ח’ליל, פעיל יליד סוריה שעמד בראש מאהל פרו־פלסטיני באוניברסיטת קולומביה. ח’ליל נעצר בידי רשויות ההגירה האמריקאיות והיה מיועד לגירוש, אולם לאחר 104 ימים במעצר קבעו שופטים פדרליים כי יש לשחררו.

מעבר לכך, קאסם היה מעורב גם בהגנתו המשפטית של אחמד אל־דרבי, פעיל אל קאעידה שהורשע בשנת 2017 במעורבות בפיגוע נגד מכלית הנפט הצרפתית “לימבורג”, שהותקפה בשנת 2002 מול חופי תימן – פיגוע שבו נהרג אדם אחד ונגרם נזק סביבתי וכלכלי כבד.

על פי מסמכים ורישומים פומביים, קאסם נולד בסוריה והיה מעורב בעבר בפעילות מחאה אנטי־ישראלית במהלך לימודיו באוניברסיטת קולומביה, שם למד משפטים.