במרכזה של כיכר פלסטין בטהראן, הוצב שלט ענק על תמונות של חייל צה"ל עליו המדבר על זירת המלחמה בלבנון, ומשגר איום לישראל.
במרכז הציור מופיע מסר חד וברור, בו כתוב: "תבוסה נוספת מחכה לכם בלבנון", ומסר נוסף בו נכתב: "לקראת המלחמה הבאה: נהריה, היכון". נזכיר כי איראן מנסה בכל דרך לשקם את יכולותיו של ארגון הטרור חיזבאללה שפועל בשירותיה בלבנון.
שלמה גבאי
פצצה גרעינית על טהראן15:47 16.12.2025
