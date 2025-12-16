ההצעה קובעת ניתוק תשתיות, שלילת שירותים פיננסיים ותפיסת מקרקעין, לצד ביטול חסינות דיפלומטית. החוק צפוי לעלות להצבעה סופית במליאה

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה היום (שלישי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להפסקת פעילות סוכנות הסעד והתעסוקה של האו״ם אונר״א, בתחומי מדינת ישראל. את ההצעה יזמו סגנית יו״ר הכנסת וחברת הוועדה ח״כ לימור סון הר מלך וח״כ יוליה מלינובסקי. ההצעה צפויה לעלות להצבעה סופית במליאה, כשהיא מוצמדת להצעת חוק ממשלתית העוסקת בנושא.

על פי נוסח החוק שאושר בוועדה, ייאסר על חברות החשמל וספקי המים לספק שירותים לאונר״א. בנוסף נקבע כי בנקים, חברות אשראי, ספקי גז וחברות תקשורת לא יוכלו להעניק לארגון שירותים כלשהם, וכי יבוטלו רישיונות, היתרים והטבות שניתנו לו בעבר.

עוד באותו נושא הח"כים הגיעו לדיון על עונש מוות למחבלים עם חבל תלייה | צפו 11:06 | משה כהן 5 0 😀 👏

החוק מסמיך את המדינה לתפוס חזקה במקרקעין שהוחזקו בידי אונר"א, ובכלל זה מתחמים במעלות דפנה ובכפר עקב בירושלים. הפינוי אמור להתבצע בתוך 15 ימים ממועד פרסום החוק, בסיוע משטרת ישראל וצה״ל. עוד נקבע כי המדינה תתקצב באופן ישיר את פינוי האשפה באזורים הרלוונטיים, במטרה למנוע מפגעים תברואתיים.

סעיף נוסף בחוק עוסק בביטול החסינות הדיפלומטית של אונר״א ושל עובדיה, כך שיוכפפו לדין הישראלי בהתאם לפקודת החסינויות וזכויות היתר של האו״ם.