על פי הדיווח, בהקלטה שהודלפה, נשמע נשיא תימן נוזף בחמאס וטוען כי שיגור הרקטות לא פוגע ומזיק לישראל, אלא רק גורם לנזק והורג פלסטינים. "הרקטות האלה פוגעות בעם הפלסטיני. הן לא ישיגו שום דבר ולא פוגעות בישראל. אפילו ילדה אחת או אישה אחת לא נפגעה. אתם משגרים רקטות כדי לספק לישראל תירוצים לפגוע בעם הפלסטיני".

יממה אחרי פתיחת מבצע עופרת יצוקה, נשיא תימן המחוסל עלי עבדאללה סאלח, הרים טלפון לבכיר חמאס ח'אלד משעל ונזף בארגון הטרור חמאס, כך על פי הדיווח בחדשו 12.

עוד דווח בחדשות 12, כי במהלך ההקלטה הוא אמר: "דיברתי איתך כאח ודיברתי גם עם עמיתיך: הפסיקו את שיגורי הרקטות. הרקטות האלה לא משיגות שום דבר. כמה הרוגים היו מאז תחילת הפעולות ועד היום – חמישה אנשים. ואילו אצלנו עד היום יש 285 הרוגים משתי (גלי) תקיפות אוויריות בלבד. עד לרגע זה התקיפות נמשכות".

עוד באותו נושא במערכת הפוליטית מגיבים לחיסול: "חייבים לחזור להילחם בעזה" 18:30 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

נשיא תימן יצא נגד משעל על כך שחמאס לא מורה לאזרחים להתרחק מהתקיפות של חיל האוויר הישראלי. "לא ראינו שום הנחיה בתוך רצועת עזה שמכוונת את האזרחים חסרי ההגנה להתרחק מהיעדים שנבחרו בידי ישראל"