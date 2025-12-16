בתגובה להחלטת בג"ץ לחשוף את עתירתם של 3 ראשי השב"כ לשעבר נגד מינוי דוד זיני, הכוללים בעיקר ציטוטים מווינט והארץ – עמית סגל מתפוצץ

בהמשך להחלטת בג"ץ היום (שלישי) לחשוף את עתירתם של שלושת ראשי השב"כ לשעבר, בו הם מסבירים מדוע אין למנות את דוד זיני לראשות השב"כ – עמית סגל מגיב לכך בחריפות.

בדבריו הוא כתב: "בג"ץ מתיר לפרסום כעת את עתירת שלושת ראשי השב״כ לשעבר – ארגמן איילון וגילון – נגד מינוי דוד זיני. כפי שתיווכחו, מדובר באוסף לינקים מויינט והארץ, תפור זה לזה בחוטים גסים של אג׳נדה פוליטית. לא ייאמן על מה מטריפים את המערכת".

נזכיר כי שלושה ראשי שב"כ לשעבר – נדב ארגמן, כרמי גילון ועמי איילון, טענו שזיני לא עומד בתנאי הכשירות למינוי. בנוסף, 260 עובדי שב"כ טענו כי אם מינויו יצא לפועל הם יתפטרו.