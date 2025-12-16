הרב דב ליאור, מגדולי הרבנים שעולים להר הבית. עלה להר יחד עם בנו הרב אלקנה. ציבור רחב הצטרף לעלייה, העולים זכו יחד שרו את ההלל עם הרב ליאור

הרב דב ליאור, מגדולי הרבנים שעולים להר הבית. עלה היום (שלישי) להר יחד עם בנו הרב אלקנה ליאור. ציבור רחב הצטרף לעלייה, העולים זכו יחד שרו את ההלל עם הרב ליאור.

לאחרונה פרסם הרב מפה לעולה להר הבית על פי ספר שכתב בנו הרב אלקנה ליאור, וקרא להקפיד על הכניסה לגבולות המותרים בלבד.

הרב דיבר על כך גם בהר הבית ואמר שחשוב מאוד לעלות להר הבית בטהרה ולגאול את מקום המקדש, אך יש לעשות זאת על פי כללי ההלכה, לאחר טבילה במקווה טהרה ובמורא מקדש וללכת על פי הגבולות שבמפה. חד עם ישיבת הר הבית הרב התפלל מנחה על ההר ושמח מאוד בהתקדמות הגדולה וברך את הזוכים לעלות למקום הקדוש ולגאול את הר הבית ולהשיבו לבעלות עם ישראל.

ראש מינהלת הר הבית הרב שמשון אלבוים אמר "מרגש לראות את הרב ליאור שנמנה על ראשוני המעוררים לדרישת ציון בהר הבית, וזוכה בשנים האחרונות לראות פרי בעמלו עם עליות הרבבות לתפילות בהר הבית, שיזכה עוד רבות בשנים לעלות ולהיראות במועדי ישראל ובשבתות, ואף לראות התקדמות יהודית משמעותית עוד יותר בהר הקודש"

הרב דב ליאור בן ה-92, הוא מראשוני הרבנים שקראו לעלות להר הבית בטהרה. הרב כיהן לאורך השנים כאב בית הדין הרבני בבאר שבע, רבם של קריית ארבע והיישוב היהודי בחברון, ראש ישיבת ההסדר ניר – קריית ארבע, יו"ר ועד רבני יש"ע ורב המושב כפר הרא"ה.

בנו הרב אלקנה ליאור שעלה איתו היום להר הבית הוא ר"מ בישיבת בית אל. הרב דב ליאור נשוי בשנית לאסתר, אלמנתו של הרב אפרים שחור (שהיה ראש הישיבה בקריית שמונה יחד עם הרב צפניה דרורי, ובנו של בנימין שחור). ב-2015 בגיל 82, סיים את תפקידו כרב היישוב היהודי בחברון וקריית ארבע. הוא עבר לירושלים לשכונת בית אורות סמוך לישיבת בית אורות, שבמזרח העיר.