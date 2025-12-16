אם את מרגישה צורך לחיבור רוחני ומוזיקלי לשמחת חג החנוכה זה בשבילך: חברות המוזיקאיות הדתיות משחררת גרסת הלל שלם ומוזיקאי לחזק את הלבבות וחיפוש קרבת השם

לכבוד חג החנוכה, בו נהגנו להתפלל הלל שלם בכל יום, הזמרות הגדולות במגזר הדתי משחררות הפקה מיוחדת. הלל מוזיקלי שלם באורך מלא, נשי ויפהפה. מי ששיתפו פעולה בפרויקט הן הזמרות והיוצרות אודהליה ברלין, רוחמה בן יוסף, רעיה מוסקל, עדי אלבחר, תמר רוזן, צורית תורג'מן, צביה צור (צביקוש), ותמר רוטשטיין.

האזינו לגרסה המוזיקלית של ההלל השלם של חבורת "מעגלב":

הלל מוזיקלי הוא כבר דבר שבשגרה. לא חריג בכלל לראות בתפילות הלל כלי נגינה נשלפים ואפילו מערכת הגברה. פה חבורת מעגלב החליטה לקחת את זה לשלב הבא, ולשחרר עבור הקהל הרחב את ההלל המחבר והיפה שלהן. ניתן לשמוע אותו להתפלל יחד איתו, ולהינות מדרך מדהימה להתחבר לשמחה הגדולה של נס חנוכה.

על חבורת "מעגלב"

את חבורת "מעלגב" יזמה המוזיקאית רוחמה בן-יוסף. זו חבורת מוזיקאיות ונשים יוצרות שנפגשות פעם בחודש לתפילת הלל ושיח של פתיחת הלב. המטרה של פרסום ההלל היא לדבריהם: "מתוך אהבה לעם ישראל אנחנו שולחות לכן את התפילה הזו לכל מקום בו הלב שלכן נמצא בתקווה לחזק ולחבק את הלבבות בדיבוק חברות וקרבת ה'".

החברות במעגלב הן רוחמה בן-יוסף, אודהליה ברלין, עדי אלבחר, לאה שבת, רעיה מוסקל, צביה צור, רינת קיסר (צביקוש ורינת) רחלי אנקרי, נעמה אור, בת חן אדרי, צורית תורג'מן, תמר רוזן, הדסה בן -ארי, חנה כהן אלורו, תהילה טיק, הדס זכאי ועוד.