עם ישראל, וללא המדינות הפורשות: ההכנות לקראת תחרות האירוויזיון 2026 נמשכות במלוא העוצמה, והבמה המרשימה נחשפת. המעצב עושה זאת בפעם העשירית, כולל העיצוב של במת האירוויזיון 2019 שהתקיים בישראל

אחרי חודשים של ציפייה ומתח (גם פוליטי), חשף היום (שלישי) העמוד הרשמי של התחרות את עיצוב הבמה הרשמי לאירוויזיון 2026, שיתקיים במאי בווינה. המעצב הגרמני פלוריאן וידר, שזה לו הפרויקט העשירי בתחרות, הציג קונספט מודרני ומפואר בהשראת תנועת הזצסיון הווינאית – תנועת אמנות ששמה דגש על שבירת מוסכמות וחדשנות יצירתית.

הבמה מתאפיינת בשלושה אלמנטים מרכזיים: קו מעוגל דינמי, "עלה" LED ענק וזוהר, ומבנה זהוב מרשים. מסלול מיוחד יחבר בין הבמה לגרין רום, מה שיאפשר למנצח "הליכת ניצחון" דרמטית דרך הקהל. העיצוב מבטיח חוויית ויזואלית עשירה, עם דגש על עומק, תאורה מתקדמת וזרימה תנועתית – הכל באולם הווינר שטאדטהאלה, שיארח את המהדורה ה-70 של התחרות.

הסערה לא עוצרת את ההכנות

החשיפה מגיעה על רקע מתח פוליטי מתמשך סביב השתתפותה של ישראל בתחרות. כפי שפורסם השבוע, חמש מדינות – אירלנד, הולנד, ספרד, סלובניה ואיסלנד – הודיעו על פרישה במחאה על החלטת איגוד השידור האירופי (EBU) לאפשר לישראל להשתתף. לפני כשבועיים התקיים דיון דרמטי בז'נבה, שבו אושרו חוקים חדשים ונוקשים יותר, כולל מתן זכות הצבעה לשופטים גם בחצאי הגמר – והוחלט ברוב קולות לשמור על השתתפות ישראל.

גם זוכה האירוויזיון האחרון, נמו מטלר משוויץ, הצטרף למחאה והודיע כי הוא מחזיר את הגביע ל-EBU, בטענה לפער בין ערכי התחרות לבין ההחלטות הפוליטיות. למרות זאת, הרשימה הרשמית שפורסמה אתמול כוללת 35 מדינות משתתפות – בהן ישראל לצד מדינות כמו אוסטרליה, ארמניה, צרפת, גרמניה, אוקראינה ואנגליה.

החשיפה של הבמה מוכיחה שההכנות לתחרות הנצפית באירופה נמשכות במלוא הקצב, וישראל תהיה חלק בלתי נפרד מהאירוע המוזיקלי הגדול. כעת נותר לחכות לבחירת הנציג הישראלי ולראות כיצד יתמודד על הבמה הווינאית המרהיבה.