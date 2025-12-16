לאחר שהרשויות באוסטרליה אישרו את שחרור גופותיהם, 2 שלוחי חב"ד שנרצחו בפיגוע בחוף בונדי – הרב אלי שלאנגר והרב יעקב לויטן – יובאו מחר למנוחות בסידני

דרכם האחרונה: בחב"ד פרסמו כעת פרטים על הלוויותיהם של שני השלוחים שנרצחו בפיגוע הירי הקטלני בחוף בונדי שלשום, זאת לאחר שהרשויות באוסטרליה אישרו את שחרור גופותיהם. השניים יובאו לקבורה בסידני, כשמסע ההלוויות יועבר בשידור חי.

על פי התכנון, הלווייתו של הרב אלי שלאנגר הי"ד תתקיים מחר (רביעי) בבית חב"ד בונדיי ביץ' בשעה 11:00 בבוקר (שעון סידני, 2:00 לפנות בוקר לפי שעון ישראל). לאחר מכן, הלוויית הרב יעקב לויטן הי"ד תתקיים מחר בשעה 16:30 (שעון סידני, 7:30 בבוקר שעון ישראל).

כזכור, בפיגוע בסידני נרצחו 15 בני אדם, ביניהם אזרח ישראלי אחד, ונפצעו 25 בני אדם נוספים – שרובם נותרו באשפוז בבתי החולים. מוקדם יותר היום הרשויות באוסטרליה פרסמו את שמותיהם של שני קורבנות נוספים של הטבח האכזרי: בוריס וסופיה גורמן ז"ל, זוג יהודי ממוצא רוסי שהתגורר בסידני.

על פי סרטונים חדשים מהזירה בוריס ורעייתו ככל הנראה נרצחו בזמן שניסו לעצור את הטבח. השניים עדו באזור החוף, כאשר נתקלו באחד המחבלים פותח באש לעבר חגיגת החנוכה. בוריס ז"ל ניסה לעצור את הטבח מיד ולחטוף את הנשק מידיו של המרצח, אך ללא הצלחה – והשניים נרצחו לאחר מאבק במחבל בניסיון לעצור את הטבח ולמנוע את מותם של רבים.