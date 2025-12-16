שר החוץ גדעון סער נפגש עם שר החוץ של הודו סוברהמניאם ג׳אישנקר, שציין בדבריו כי "שתי המדינות שלנו נוקטות במדיניות של אפס סובלנות כלפי טרור"

שר החוץ גדעון סער נפגש היום (שלישי) עם שר החוץ של הודו, סוברהמניאם ג׳אישנקר, כחלק מביקורו המדיני בישראל – הנערך אחרי שבחודש שעבר סער הזמין אותו לביקור גומלין בארץ. בפתח הפגישה השרים מסרו הצהרות לתקשורת, בהם התייחסו לאיומי הטרור הנשקפים על ישראל ועל הודו.

"בנובמבר הודו התמודדה עם מתקפת טרור. זו הזדמנות נוספת להביע תנחומים לעם ההודי על מתקפת הטרור הקשה הזו. קיים איום משותף על שתי המדינות, ואנחנו תמיד עומדים לצד העם ההודי" אמר סער. "היחסים בין המדינות כפי שאנו רואים זאת, הם שותפות אסטרטגית ארוכת טווח. והיום, אני מאמין שנאמץ תוכנית עבודה מקיפה ושאפתנית מאוד ליחסינו הבילטרליים בשנת 2026. אני מצפה לדיונים בינינו".

לדבריו, "הודו היא הדמוקרטיה הגדולה ביותר, והודו היא גם הכלכלה הצומחת במהירות הרבה ביותר בעולם. אני מאמין שהעתיד הוא הודו, וטבעי שנרצה להיות שותפים בעתיד הזה".

ג'אישנקר אמר בתגובה לסער: "ראשית, הרשה לי לומר איזו זכות גדולה זו עבורי לשוב לישראל. פגישתנו מתקיימת כחודש בלבד לאחר ביקורך בהודו, והיא נותנת לנו הזדמנות להמשיך את השיחה על כיוון יחסינו ועל כל מה שהשגנו".

עוד התייחס לפיגוע בסידני, בו נרצחו 15 בני אדם – בהם אזרח ישראלי: "ברצוני להביע תנחומים כנים ועמוקים מאוד על אובדן החיים בעקבות מתקפת הטרור במהלך חגיגות החנוכה בחוף בונדי. אני רוצה לומר שאנו מגנים זאת בחריפות המרבית. בכל הנוגע להודו ולישראל, שתי המדינות שלנו נוקטות במדיניות של אפס סובלנות כלפי טרור. אנחנו מעריכים את תמיכתכם העקבית במאבקנו בטרור על כל צורותיו וגילוייו".

"היום, אדוני השר, נדון, כפי שציינת, בשותפות האסטרטגית שהתפתחה באופן משמעותי מאוד בעשור האחרון. יש לה ממד ממשלתי, ממד עסקי, וגם ממד בין עמים. כיום מדובר במספר גדול מאוד של תחומים שבהם יחסינו נוגעים בצורה זו או אחרת. מה שנעשה, בהתבסס על תכנית העבודה שצוותינו סיימו, הוא להתמודד עם המשימה של התאמת יחסינו לעולם שמצפה לנו. משום שבמובנים רבים, אנו שותפים משלימים מאוד. ואנחנו חייבים למצות זאת".

"ברצוני גם לשמוע ממך על המצב האזורי. אני רוצה לומר כי הודו תומכת בתכנית השלום לעזה, ומקווה שהיא תוביל לפתרון מתמשך ובר-קיימא. אני מעריך מאוד גם את העובדה שדאגת לארגן עבורי פגישות עם הנהגתך היום, בהמשך הערב. כמובן שאעביר את ברכותיהם ואיחוליהם של הנשיאה מורמו ושל ראש הממשלה מודי" ציין בסיכום. "אז שוב, תודה על קבלת הפנים החמה, תודה על הכנסת האורחים. תודה, ובעיקר על הרגש, הפתיחות והידידות שבהם קיבלתם אותי. נהדר מאוד לחזור לכאן".