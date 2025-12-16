אחרי שכבשו יחד את הטיקטוק, הזמר בן אל תבורי והיוצר עידו בן דב מאחדים כוחות לראשונה בסינגל קצבי וממכר עם וייב בינלאומי, שמבטיח להפוך ללהיט

בן אל תבורי ועידו בן דב (עידו בי לשעבר), משחררים היום דואט משותף ראשון. הסינגל "דיפלומט" מביא אנרגיה חדשה לפלייליסטים, עם ביט קופצני וסאונד מודרני שקשה להישאר אדישים אליו. ייתכן כי כבר נחשפץם לשיר בגלילה ברשתות החברתיות, שכן הוא שומש בסרטונים רבים וצבר צפיות.

השיר, שמגיע כשיתוף פעולה מפתיע בין השניים, משלב הפקה מבריקה עם וייב בינלאומי כבר מהשנייה הראשונה. השילוב בין הווקאליות של בן אל לסגנון של עידו יוצר סאונד צבעוני וממכר, שמדגיש את הסטייל והכריזמה של שניהם.

האיזנו ל"דיפלומט" של עידו בן דב ובן אל תבורי:

חיבור שיוצר צבע חדש

לשיר "דיפלומט" פוטנציאל גדול להפוך ללהיט מהרגע הראשון. החיבור בין בן אל תבורי ועידו בן דב יוצר שילוב של ביטחון, פלפליות וקלילות, עם הפקה שמרגישה בינלאומית אבל נשארת עם החתימה הישראלית המוכרת והאהובה.

זהו שיר כיפי ומלא אנרגיה, כזה שאי אפשר להישאר אדישים אליו. "דיפלומט" מביא רעננות לזירה המוזיקלית המקומית, ומזכיר את הכוח של שיתופי פעולה מקוריים שמחברים בין סגנונות שונים ליצירה אחת מגובשת וממכרת.

בן אל תבורי ועידו בן דב מוכיחים שוב שהמוזיקה הישראלית ממשיכה להתפתח ולכבוש עם סאונד עכשווי שמדבר לקהל רחב.