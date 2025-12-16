שר המשפטים וסגן ראש הממשלה, ח"כ יריב לוין, חוזר פעם נוספת אל בית המשפט העליון, בדרישה להתיר לו למנות את נציב התלונות על השופטים, אשר קולה. זאת לאחר שעל פי לוין הגיע "למבוי סתום" ואין ביכולתו למנות אף גורם אחר, לפי הקריטריונים שקבע בית המשפט.
על פי פנייתו של לוין אל בית המשפט, שר המשפטים עומד בפני שוקת שבורה ואין בפניו אף אפשרות נוספת: "הגיע למבוי סתום וחוסר יכולת לממש את סמכותו, שאין חולק על חשיבות הפעלתה
לוין מבקש מבג"ץ לשקול מחדש את מינויו של אשר קולה, על פי ההצעה של שר המשפטים, קולה "יצא לחופשה מתפקידו כנציב תלונות הציבור על השופטים לתקופה קצובה, במהלכה ילווה את החקירה".
על פי שר המשפטים, הצעה זו לא תערבב או תפגע בתפקודו של קולה בתור הנציב, כאשר לוין מתאר את קולה כ"מועמד מתאים לתפקיד ועומד בכל הדרישות".
שירי מנתניה
היועמ"שית הציעה לפני מעל לחודש, שהשופטים יבחרו שופט עליון בדימוס להיות המפכח על חקירת הפצ"רית. הצעה הגיונית! ברור, שמי שרץ לעיריית טבריה מטעם הליכוד לא יכול להחשב כחסר זיקה פוליטית ובנוסף...
היועמ"שית הציעה לפני מעל לחודש, שהשופטים יבחרו שופט עליון בדימוס להיות המפכח על חקירת הפצ"רית. הצעה הגיונית! ברור, שמי שרץ לעיריית טבריה מטעם הליכוד לא יכול להחשב כחסר זיקה פוליטית ובנוסף עשרות שנים לא עסק בתחום המשפט הפלילי. מעבר לכך שזה גם לא חוקי להעסיק את נציב השופטים בתפקיד נוסף!!! ואם כל זה לא מספיק, אז יוצר ניגוד עניינים, כאשר נציב השופטים, שלמעשה מפכח על השופטים יהיה גם התובע. השופטים יהו מנועים מלהתייחס לתובע ללא משוא פנים, משום, שמפחדים ממנו, היות שמפכח עליהם!!!!!!!המשך 12:38 16.12.2025
לא מאמין לו
לא מאמין לו. בוודאי יש לא מעט כאלו שמתאימים לקריטריונים של בג"צ, רק שהם כנראה לא בדיוק מהצד הפוליטי שנוח לו. כאילו שהוא יכול באמת לדעת מה הנטיות וכאילו שאם...
לא מאמין לו. בוודאי יש לא מעט כאלו שמתאימים לקריטריונים של בג"צ, רק שהם כנראה לא בדיוק מהצד הפוליטי שנוח לו. כאילו שהוא יכול באמת לדעת מה הנטיות וכאילו שאם ייבחר שופט מהצד הרצוי הוא יטה את החלטותיו בהתאם לממשלת הכישלון-חידלון הזו. נקווה שבג"צ יתמיד בדרישותיו הממלכתיות.המשך 12:34 16.12.2025
שירי מנתניה
לא מאמין לו
