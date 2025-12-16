שר המשפטים יריב לוין חוזר שוב אל בג"ץ, ודורש פעם נוספת לאפשר את מינויו של אשר קולה למפקח על חקירה הפצ"רית

שר המשפטים וסגן ראש הממשלה, ח"כ יריב לוין, חוזר פעם נוספת אל בית המשפט העליון, בדרישה להתיר לו למנות את נציב התלונות על השופטים, אשר קולה. זאת לאחר שעל פי לוין הגיע "למבוי סתום" ואין ביכולתו למנות אף גורם אחר, לפי הקריטריונים שקבע בית המשפט.

על פי פנייתו של לוין אל בית המשפט, שר המשפטים עומד בפני שוקת שבורה ואין בפניו אף אפשרות נוספת: "הגיע למבוי סתום וחוסר יכולת לממש את סמכותו, שאין חולק על חשיבות הפעלתה

לוין מבקש מבג"ץ לשקול מחדש את מינויו של אשר קולה, על פי ההצעה של שר המשפטים, קולה "יצא לחופשה מתפקידו כנציב תלונות הציבור על השופטים לתקופה קצובה, במהלכה ילווה את החקירה".

על פי שר המשפטים, הצעה זו לא תערבב או תפגע בתפקודו של קולה בתור הנציב, כאשר לוין מתאר את קולה כ"מועמד מתאים לתפקיד ועומד בכל הדרישות".