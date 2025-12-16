החל מהיום קיים חשש כבד לשיטפונות והצפות בנחלים באזור מדבר יהודה, הנגב, ים המלח, הערבה הדרומית והרי אילת. הרט"ג אוסרת על כניסה למסלולי טיול ושטחי אפיקים

רשות הטבע והגנים מפרסמת אזהרה חמורה ומפורטת לציבור המטיילים, על רקע תחזית השירות המטאורולוגי המצביעה על אירוע גשם משמעותי שמעלה את החשש לשיטפונות והצפות בדרום ובמזרח הארץ.

החשש העיקרי הוא משיטפונות באפיקי נחלים והצפות באזורים מועדים באזורים המדבריים: מדבר יהודה, הנגב, ים המלח, הערבה הדרומית, הרי אילת.

האזהרה תקפה החל מהיום, יום שלישי, ועד יום רביעי, ה-17.12.2025. הרט"ג מבהירה כי הכניסה למסלולי הטיול באזורים אלו מסוכנת בשל סכנת חיים ממשית.

רשות הטבע והגנים קוראת לציבור לנקוט באמצעי זהירות מחמירים: אין להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים. בנוסף, חל איסור מוחלט להתקרב לשפת נחל בשעת שיטפון, מחשש לקריסה והתמוטטות הגדה.

לשאלות על מסלולים ואתרי טיול, מומלץ להתעדכן טרם היציאה לטיול עם מוקד המידע של רט"ג בטלפון 3639*. בנוגע למזג האוויר הכללי, יש להתעדכן באופן שוטף באתר השירות המטאורולוגי ובמשדרי החדשות.