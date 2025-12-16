אישה בת 89 נמצאה בביתה בירושלים כשהיא סובלת מסימני היפותרמיה קשה, ולאחר טיפול רפאוי ראשוני היא פונתה לבית החולים כשמצבה קשה

נזקי החורף: אישה בת 89 נמצאה היום (שלישי) בביתה בירושלים, כשהיא סובלת מסימני היפותרמיה קשה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים שערי צדק, כשמצבה הוגדר קשה והיא מעורפלת הכרה.

רופא מתנדב במד"א ד"ר מנחם אסטריק, סיפר כי "כשהגענו הובילו אותנו לבית בו הייתה אישה בהכרה מעורפלת כשהיא קרה מאוד למגע עם סימני היפותרמיה. מיד התחלנו בהענקת טיפול רפואי מציל חיים שכללו מתן תרופות ונוזלים מחוממים ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה מוגדר יציב".

בעקבות האירוע, במד"א אמרו כי "אנו פונים לציבור, במיוחד בימי החורף הקרים, להתקשר ולבדוק באופן יום-יומי את בני המשפחה, שכנים, חולים וקשישים המתגוררים לבדם ולוודא את שלומתם".