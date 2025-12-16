בוריס גרמן ורעייתו סופיה, זוג יהודי התגורר בפרברי סידני, ניסו לעצור את הטבח ונאבקו במחבל, אך נרצחו לאחר המאבק

ככל שהזמן עובר, ממדי הזוועה בחוף בונדי באוסטרליה ממשיכים ומתבהרים. הרשויות פרסמו את שמותיהם של שני קורבנות נוספים של הטבח האכזרי. בוריס וסופיה גורמן ז"ל, זוג יהודי ממוצא רוסי שהתגורר בסידני. על פי סרטונים חדשים מהזירה בוריס ורעייתו ככל הנראה נרצחו בזמן שניסו לעצור את הטבח.

על פי תיעודים חדשים שנחשפו בתקשורת הזרה, השניים צעדו באזור החוף, כאשר נתקלו באחד המחבלים פותח באש לעבר חגיגת החנוכה. בוריס ז"ל ניסה לעצור את הטבח מיד ולחטוף את הנשק מידיו של המרצח, אך ללא הצלחה.

השניים נרצחו לאחר מאבק במחבל בניסיון לעצור את הטבח ולמנוע את מותם של רבים.

הרשויות האוסטרליות אישרו כעת את פרסום שמותיהם, לאחר חשיפת התיעודים החדשים והדרמטיים מתוך הטבח, וחשיפת הניסיון ההירואי של הזוג להציל חיים.