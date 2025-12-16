עו"ד יורם שפטל התייחס הבוקר להתנהלות מערכת המשפט ואכיפת החוק סביב חקירת הפצ"רית, והטיח האשמות קשות במפכ"ל המשטרה: "הוא לא בנוי לנהל את החקירה"

עו"ד יורם שפטל התייחס הבוקר להתנהלות מערכת המשפט ואכיפת החוק סביב חקירת הפצ"רית, והטיח האשמות קשות במפכ"ל המשטרה.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר שפטל: "מי שמנהל כיום את החקירה בפועל הוא מפכ"ל המשטרה. הבעיה היא שהוא לא מהחומר שקורץ לכך".

שפטל תיאר כיצד היה על המפכ"ל לפעול: "כבר יום אחרי פסק הדין של בג"ץ, שקבע כי הפרקליטות כולה מנועה מלעסוק בחקירה בשל ניגוד עניינים, היה עליו לפעול מול היועצת המשפטית לממשלה שהמשיכה לנהל את חקירת הפצ"רית במשך שבועות – בניגוד לקביעת בית המשפט".

"לכאורה", המשיך שפטל, "מדובר בעבירות של שימוש לרעה בסמכות, מרמה, הפרת אמונים ושיבוש הליכי חקירה. המפכ"ל היה חייב לזמן מיד את גלי בהרב-מיארה לחקירה באזהרה, להחרים לה את הטלפון ולבצע חיפוש בפרקליטות, שם מצויים טונות של חומרים מפלילים המעידים על מעורבות עבריינית חמורה של הפרקליטות בחקירת הפצ"רית כדי לחפות על ארגון הפשיעה אותו ניהלה תומר ירושלמי".