חברת הקבינט המדיני בטחוני, השרה אורית סטרוק, מתייחסת להרכב הממשלה שצריכה לקום אחרי הבחירות הבאות, והבהירה כי אביגדור ליברמן עדיף על נפתלי בנט.
בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמרה סטרוק: "ליברמן יכול מזמן היה להיות שותף פוליטי. אם הוא ירצה לחזור לגוש הימין אנחנו נשמח מאוד".
המראיין שרון גל שאל אותה: "ובנט?". בתגובה סטרוק שתקה שתיקה ארוכה. גל לקח שוב את זכות הדיבור ואמר: "השתיקה הזו אומרת הכל".
סטרוק השיבה: "בנט זה כאב לב גדול. אי אפשר להתייחס כשותף פוליטי לאדם שעושה את ההיפך ממה שהוא הבטיח בכל מקום. נכון שליברמן גם ישב עם האחים המוסלמים, אבל אני קוראת בכל הזדמנות לכל מפלגה כזו שהייתה שותפה עם האחים המוסלמים לחזור בה ולהודיע שהיא לא תשב יותר איתם. כל מי שיחזור בו מרעיון העוועים הזה – גם ברוך יהיה".
א
גם בנט וגם ליברמן הקימו את ממשלתם עם האחים המוסלמים ואיתם ה ר ס ו את ביטחון המדינה מול כל אויביה - מול חמאס, חיזבאללה, איראן ואבו מאזן!!10:33 16.12.2025
משה
בנט ירשם כנוכל בהיסטוריה של עמנו10:42 16.12.2025
משה
מה עם התלונה?
הבת שלה לא התלוננה על התעללות מצידה? איפה כל יפי הנפש חובשי הכיפות?10:37 16.12.2025
א
