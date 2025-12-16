מלכת הנגב פתחה פער של 5 נקודות, האלופה רשמה תיקו שני ברציפות. בית"ר ניצחה בדקה ה-90 ומכבי חיפה פתאום בצמרת, וגם שישה אדומים

סיכום מחזור: וואו, איזו פתיחה לסיבוב השני בליגת העל שלנו. באר שבע בורחת לליגה, בכר עם ניצחון שלישי ברציפות, ובית"ר מול טדי לוהט בכפור הירושלמי עם מהפך מול סכנין. האלופה עם תיקו שני ברציפות, והתחתית בוערת. שישה אדומים חולקו, פולגירף נדרש ושערים בתוספת הזמן.

הפועל באר שבע ממשיכה להיראות כמו הקבוצה הטובה בישראל. היא סימנה וי על עוד משחק לא פשוט עם ניצחון חלק 0:2 על מכבי נתניה, שער מהיר של דן ביטון אחרי פחות מדקה, פתח את המשחק. איגור זלאטנוביץ' סגר עניין בדקה ה-59. יובל שדה (76) ואור בלוריאן (84), השאירו את שתי הקבוצות בעשרה שחקנים.

שתי היריבות שלה לצמרת, נותרו מאחור. מכבי תל אביב סיימה בתיקו שני ברציפות למרות שער דרמטי בסיום. האלופה נקלעה לפיגור כפול מול העולה חדשה הפועל פתח תקווה, מצמד מדהים של מארק קוסטה תוך שתי דקות (45, 45+2). הצהובים הצליחו לגרד נקודה בזכות שער דרמטי של עידו שחר (90+7) אחרי שנועם בן הרוש צמצם (62).

האלופה עם תיקו שני ברציפות, ראתה את הצמרת מתרחקת וקיוותה שלפחות בית"ר ירושלים לא תפתח ממנה פער. המשחק בטדי בישר להם טובות כשאחמד סלמן העלה את בני סכנין ליתרון אך הירושלמים הפכו בזכות צמד של עדי יונה (22, 90+4). חניכיו של ברק יצחקי הגיעו ל-30 נקודות מרחק של חמש נקודות מב" שלפניהם, ושתיים ממכבי ת"א שאחריהם. זה היה השערים השישי והשביעי של עדי יונה שבעונת שיא, אחרי ביקורות קשות שספג בעונות הקודמות.

הצהובים שחורים לא נתנו לעצמם להיכנס למשבר אחרי התיקו בדרבי לקראת המשחק הגדול מול מכבי חיפה בשבוע הבא. הירוקים מנגד, סופרים כבר שלושה ניצחונות רצופים. אחרי שחניכיו של בכר נראו בדרך לעונה נוראית, הם סופרים שלושה ניצחונות רצופים. מכבי חיפה התפוצצה על הקבוצה החלשה בליגה בני ריינה עם רביעיה.

גיא מלמד הבקיע (15) במשחק שני מתוך שלושת האחרונים מאז שחזר לשחק. חמש דקות אח"כ ריינה נותרה בעשרה שחקנים, והירוקים ניצלו זאת היטב. קני סייף (44), איתן אזואלי (64) וגיא מלמד שוב (69) השלימו חגיגה לקבוצה מהכרמל. יילה בטאי קצת קלקל את החגיגה עם צהוב שני מיותר בדקה ה-73. עוקבים? אנחנו כבר על ארבעה אדומים.

מי שעוד ספגה אדום היא הפועל תל אביב שסיימה בתיקו 2 מול קריית שמונה. רועי אלקוקין הורחק בדקה ה-78 במשחק עם שיפוט שנוי במחלוקת. האדומים הזועמים קראו לבדיקת פוליגרף לשופטים. במקביל הסערה מול המשטרה המשטרה, הצהרת תובע הוגשה נגד אוהדי הפועל שפוצצו את הדרבי, והמשטרה חיפשה בכוח את החולצות נגד המשטרה.

גם טבריה (מוחמד אוסמן) שהפסידה 0:2 להפועל חיפה נותרה בעשרה שחקנים. הם סוגרים מחזור עם מספר אדיר של מורחקים. בתחתית הפועל ירושלים אחרי פתיחה נוראית עם 4 נקודות בעשרה משחקים ראשונים, מתקרבים לחוף מבטחים. הם אספו 7 מ-12 בארבעת האחרונים, כולל 0:2 על אשדוד השבוע. יש תקווה לזיו אריה. הירושלמים נמצאים שתי נקודות בלבד מקריית שמונה שמעל הקו.

סיכום מחזור: מדד ההצלחה: 1/7 – כישלון מוחץ

מ.ס. אשדוד – הפועל ירושלים 0:2❌. הימרתי על אשדוד.

הפועל קרית שמונה – הפועל תל אביב 2:2. ❌הימרתי על הפועל תל אביב.

הפועל חיפה – עירוני טבריה 0:2. ❌הימרתי על תיקו.

הפועל באר שבע – מכבי נתניה 0:2 ❌-הימרתי על תיקו

מכבי בני ריינה – – מכבי חיפה 4:0 ✅

מכבי תל אביב – הפועל פתח תקווה 2:2 ❌הימרתי על מכבי ת"א

בית"ר ירושלים – בני סכנין 1:2 ❌ הימרתי על תיקו

מה מצפה לנו שבוע הבא?

הפועל תל אביב – מכבי בני ריינה: אין לריינה סיכוי מול האדומים, ניצחון אדום

הפועל ירושלים – הפועל חיפה: הפועל ירושלים נראים טוב, אבל האם זה יספיק? תיקו

הפועל פתח תקווה – הפועל קרית שמונה- קריית שמונה עם הגב לקיר, אבל פתח תקווה נהדרת. ניצחון למאלבס

בני סכנין – מ.ס. אשדוד- אשדוד יחזרו לעצמם, ניצחון לקבוצה מעיר הנמל

<br />עירוני טבריה – הפועל באר שבע: טבריה לא תעמוד בפני המוליכה, ניצחון באר שבע

מכבי נתניה – מכבי תל אביב: מוקש גדול לצהובים אבל הם יעמדו בו, ניצחון מכבי ת"א

מכבי חיפה – בית"ר ירושלים- משחק קשה, אבל בית"ר יותר טוב גם מול סמי עופר מלא<strong>. ניצחון ירושלמי.